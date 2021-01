En difficulté, Belinda et Christian Nodal se disputent en direct | Instagram

Belinda et Christian nodal Il était l’un des couples qui avait le plus attiré l’attention en 2020 et la fin n’allait pas être l’exception, donc ses adeptes savaient comment ils célébraient la fin de l’année et l’arrivée d’un nouveau. Mais apparemment cela ne s’est pas du tout bien terminé puisqu’ils ont fini par se disputer.

Les chanteurs ont terminé l’année ensemble et ont partagé ce moment privilégié avec les internautes, alors ils ont présenté un spectacle en direct dans lequel, en parlant des thèmes musicaux de l’un et de l’autre, Belinda et Christian Nodal ont fini par se disputer.

Le couple a été interrogé sur le nombre de sujets qu’ils connaissaient l’un de l’autre, sur lesquels Belinda Il a rapidement commencé avec les chansons de sa bien-aimée, les problèmes ont commencé quand il a suivi le tour du chanteur régional mexicain et ne savait pas quoi répondre.

Pour sortir de l’enchevêtrement, Belipop et en interprète de Dis moi comment tu veux ils ont commencé à chanter “Mamacita”, la chanson la plus récente de l’actrice également; cependant, Christian Nodal s’est mis à chanter mal et à se taire, ce qui a commencé avec le mécontentement de l’interprète de Boba Niña Nice.

Ce n’est pas comme ça, dit Belinda, incapable de cacher son dégoût.

Belinda et Christian nodal Ils ont passé les fêtes de fin d’année loin de la famille de Nodal, ceci après qu’il ait été annoncé que la mère du chanteur et d’autres parents avaient été testés positifs pour Covid-19.

Il a été vu dans ses histoires Instagram et autres réseaux sociaux que Belinda s’entend très bien avec sa belle-famille; Cependant, il a été révélé qu’il ne s’entendait apparemment pas avec sa belle-sœur, que les réseaux ont même comparée à l’interprète de Fille idiote Nice pour leur ressemblance physique.

Belinda et Christian Nodal ont commencé leur romance en 2020 alors qu’ils étaient tous les deux entraîneurs de La voix du Mexique. Les rumeurs ont commencé avant que quoi que ce soit ne soit officialisé entre eux; Il y avait ceux qui affirmaient que la chanteuse avait été prévenue qu’elle ne devrait avoir aucune relation avec la célèbre également, ceci après le scandale de la dernière émission avec Lupillo Rivera. D’autres personnes ont souligné qu’il devrait y avoir un accord pour qu’il y ait une cote plus élevée pour l’émission et c’est pourquoi ils sortaient ensemble.

Beaucoup étaient sceptiques quant à la possibilité d’une cour par les chanteurs; Mais c’est sur le même compte Instagram de La Voz qu’il a été révélé que les célébrités sont en effet des petits amis.

Qui a également attiré l’attention des projecteurs après que la relation de célébrité soit connue était Lupillo Rivera, qui avait été très amoureux de l’actrice il y a à peine quelques mois.

Rumeurs d’une relation entre Belinda et Lupillo Rivera est resté en sommeil pendant de nombreux mois, mais aucun d’eux n’avait fait savoir qu’ils étaient amoureux ensemble. Il a fait sensation quand il a été révélé qu’il avait fait un énorme tatouage avec le visage de Belinda. Plus tard, c’est lui-même qui l’a montré au public sur son compte Instagram officiel, soulignant qu’il pouvait faire ce qu’il voulait dans son corps et qu’il avait fait partie d’un défi avec le chanteur.

Après cela, des images des deux profitant de beaux moments ensemble ont commencé à émerger, celles qui ont le plus surpris sont celles dans lesquelles ils ont organisé une fête avec style pour célébrer quelques mois ensemble, tout le monde a considéré cela comme une exagération.

Lupillo a demandé le respect pour Belinda après que des images aient émergé d’elle accompagnée d’un autre homme et a souligné qu’il n’y avait plus rien entre eux, afin qu’elle puisse être avec qui elle voulait.