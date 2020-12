En difficulté!, Ils assurent que Daniel Bisogno pourrait obtenir des secrets | Réforme

Sur la corde raide!, Ils assurent que Daniel Bisogno pourrait être exclu non seulement du programme Ventaneando mais aussi de TV Azteca, car ils soulignent que La poupée Il a été puni après les dernières controverses dans lesquelles il a joué.

Selon un célèbre magazine mexicain, un ami proche de Daniel Bisogno leur a révélé que le chauffeur de Ventaneando est en difficulté à cause de ses accrochages sur les réseaux sociaux et sur le même programme et même pas le même Pati Chapoy Cela pourrait vous sortir de vos conflits.

L’homme a assuré que son entretien avec le journaliste Javier Ceriani de Gossip No Like était la goutte d’eau et les dirigeants de la chaîne de télévision ont décidé qu’El Muñe devrait recevoir une bonne punition, un mois sans travail ni salaire, dans lequel quelque chose de pire pourrait arriver, la dissolution de son contrat.

Selon TVyNotas, la direction de TV Azteca pense que les irrévérencieux Daniel bisogno Il endommage l’image de la station de télévision avec son comportement et ses scandales, de sorte qu’ils pourraient très probablement décider de l’éloigner des écrans.

Il a ajouté que le célèbre animateur de l’émission avait été informé de la punition qu’il recevrait et après s’être assuré qu’il révélerait des secrets forts de la chaîne de télévision s’il était renvoyé, il a fini par pleurer parce qu’il ne savait pas comment améliorer sa situation.

L ‘«ami» d’El Muñe a souligné que Bisogno a parlé à Pati Chapoy pour lui demander d’intercéder pour lui, mais le chef de Ventaneando n’a pas répondu. À cela s’ajoutent les rumeurs d’un autre journaliste qui assure que la confrontation de Daniel Bisogno avec Javier Ceriani était un piège imposé par Chapoy elle-même pour retirer une fois pour toutes sa partenaire blonde de la chaîne de télévision.

En octobre dernier, le chauffeur a eu de sérieux ennuis après une confrontation sur Twitter avec un partisan de l’actuel président du Mexique. Voyant qu’il “avait passé” avec ses mots, le célèbre a décidé de se retirer des réseaux sociaux pendant un moment.

Après le scandale, des excuses publiques sont apparues au nom de Daniel Bisogno; cependant, il y a ceux qui prétendent qu’il n’était pas du tout sincère et même pas écrit par le même conducteur. Ils soulignent que c’est un collègue de Ventaneando qui a écrit la lettre pour le bien d’El Muñe et de la chaîne de télévision.

Selon cette version, les dirigeants de Télévision aztèque Ils ont notifié à la production du célèbre programme de spectacle qu’il y aurait de graves répercussions pour Ventaneando découlant des propos de Bisogno sur Twitter.

C’était quelques jours après que le chauffeur soit revenu sur le forum du programme, car il était censé être en vacances et l’a fait comme si de rien n’était. Mais c’est peu de temps après qu’il a “parlé plus” lors de la diffusion du même et a déclenché une série de querelles avec le journaliste de Gossip No Like.

La colère de Daniel bisogno Il s’est déchaîné après avoir appris que Ceriani avait reçu une exclusivité, qu’il a partagée dans son émission et El Muñe a souligné que la nouvelle n’était probablement qu’un mensonge pour attirer l’attention sur son émission.

Avant cela, le célèbre pilote a fait partie des nouvelles et des gros titres pour avoir été surpris avec des jeunes hommes dans des clubs et autres. Ce type de publication a provoqué un énorme émoi, auquel Bisogno s’est finalement confronté à une occasion en assurant qu’il n’a pas à donner d’explications et donc aimer un objet ou un animal, l’amour c’est l’amour.

Dans les rumeurs entourant La poupée Il y a aussi ceux qui ont affirmé qu’il s’était réconcilié avec son ex-femme Cristina Riva Palacio, avec qui il avait même eu une fille.