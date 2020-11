En feu! Kim Kardashian se souvient de sa jeunesse avec une superbe tenue rouge | INSTAGRAM

Se rappelant à quoi elle ressemblait il y a environ un an et demi, Kim Kardashian West a partagé deux superbes photos où elle montre sa silhouette, vêtue d’un ensemble deux pièces de couleur rouge vif.

Hier après-midi seulement, il a décidé de partager les images où, clairement, il a l’air un peu plus jeune, car il conserve encore les traits d’une femme moins mature qu’aujourd’hui, en plus de cela, il y a le détail de ses cheveux teints un rouge vif, correspondant parfaitement à sa tenue.

Cet ensemble est composé d’un pantalon super maigre, en vinyle rouge vif, taille haute et un corset fait de la même pièce textile avec des détails orange et rouge, qui contrastent parfaitement avec la couleur des pièces, ainsi que sa paire de talons aiguilles, qui sont de crise cardiaque.

Sans doute Kim toujours surprise Avec les tenues qu’elle décide de porter, eh bien, elle sait mieux que quiconque quel style de vêtements lui convient le mieux, ou quelles couleurs se combinent avec sa peau encombrée, et avec ces photos, elle nous montre que le rouge sera toujours un bon choix pour elle.

De plus, c’est le style de la tenue qui donne à Kardashian West un look phénoménal, car, étant son pantalon taille haute, il encadre sa petite taille, et avec elle, elle fait ressortir ses imposantes hanches au maximum.

Comme le corset, grâce à la coupe à l’avant, puisqu’il monte un peu à la hauteur de l’épaule, mais le décolleté, bien que peu prononcé, remplit très bien sa fonction principale, que nous connaissons tous ce qui est de valoriser les qualités avancées de la femme d’affaires, et nous savons également qu’elle réussit correctement en créant son propre divertissement.

Il y a deux clichés où Kim apparaît vêtue de cette belle et lumineuse tenue, dans l’une d’elles, on peut la voir poser coquettement légèrement de profil, nous faisant voir un peu sa région fessière, ravissant ses admirateurs.

Kim apparaît prise à la porte de l’endroit où elle était, et regardant la caméra, comme les fans l’aiment, forte, imposante et en même temps coquette.

D’autre part, dans la deuxième image, nous pouvons voir le modèle marcher droit devant d’une manière naturellement s3nsu @ l, et nous remarquons que sa taille et ses attributs avant ressortent au maximum, ainsi que ses courbes prononcées, allumant tout le monde. Ses disciples.

Il est à noter que cette tenue, la personne responsable de la renommée des sœurs «Klan», l’a utilisée il y a environ un an et demi, afin de promouvoir l’une de ses premières lignes de maquillage de sa marque KKW Beauty, à laquelle elle appelé: “Sooo Fire Collection”, tout comme il a mis la description de la photo actuelle.

Dans cette ligne, nous avons pu trouver toutes sortes de maquillage, des crayons eye-liners, des rouges à lèvres crème et des paillettes indélébiles, ainsi que des ombres à paupières et autres, en nude, marron et nuances d’oranges, ocres et rouges, donnant du sens au nom choisi.

La différence est que pour la couverture de la collection, Kim a utilisé ses cheveux blonds et son maquillage épais, en utilisant les nuances de celui-ci, et pour les photos qu’elle a publiées, elle utilise ses cheveux d’un rouge intense particulier, ce qui nous émerveille. Pensez à savoir s’il s’agit en fait d’une perruque ou de quelque chose du genre, car nous savons que Kim et Kylie aiment vraiment utiliser ces accessoires sur leur tête.