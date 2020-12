En jaune Kylie Jenner tombe amoureuse sur les réseaux sociaux avec une robe ajustée | INSTAGRAM

Si on pouvait couronner quelqu’un comme roi ou reine des réseaux sociaux, ce serait sûrement la sœur cadette du clan Kardashian Jenner, c’est vrai, on parle de Kylie Jenner elle-même, qui, sur Instagram, a déjà rassemblé plus de 2020 millions de followers. que ce soit pour leurs incroyables séances de photos ou pour leur étonnamment célèbre magasin de cosmétiques.

Se souvenir que Kylie nous a tous ravis avec d’innombrables tenues emblématiques Tout au long de l’année, elle se révèle ainsi être une femme polyvalente en matière de mode et bien sûr, pour attirer l’attention du plus grand nombre possible, c’est pourquoi en fait nous l’avons considérée comme une machine de popularité, étant l’une des célébrités les plus connues et les plus suivies sur les réseaux sociaux.

A cette occasion, le mondain a décidé de nous donner le cadeau de Noël, partageant une série de photographies tout en posant de manière très coquette et sensuelle, avec une robe jaune minuscule et super ajustée, avec une coupe passepoilée, c’est ainsi qu’elle a réussi à faire fondre le cœur de ses millions d’internautes fanatiques.

Elle n’a donc pas manqué l’occasion de poser devant les rayons du soleil, pour le plus grand plaisir de ses plus fervents admirateurs, avec cette tenue impressionnante qui met en valeur sa silhouette sinueuse, qui semble avoir été sculptée à la main par les dieux eux-mêmes.

De plus, elle a profité du ton de sa robe jaune opaque pour la contraster parfaitement avec sa nouvelle teinte de cheveux, et sa dernière manucure, que nous connaissons bien, finira par être une tendance dans ces prochaines semaines de fêtes de décembre, dans lesquelles nous serons sûrement divertis. .

Nous pouvons également commenter que Kylie ressemble à une sirène sous le soleil, car le modèle Instagram nous montre que le jaune est toujours la meilleure couleur pour donner de la brillance à ceux qui ont ce ton étrange et cette peau bronzée, elle s’est également consacrée à la montrer. de grands bijoux en or de luxe qui vont de pair avec sa robe jaune comme c’est le cas avec son précieux collier en or sous la signature de Dior et ses bracelets dont on ne doute pas sont de la même marque exclusive.

Stylisant sa silhouette avec une queue de cheval basse avec une partie latérale séduisante pour styliser son visage et ses beaux traits, laissant le reste de ses longs cheveux roux rosâtre tomber sur ses courbes dangereuses, le mannequin Kylie Jenner n’a jamais été aussi belle sous la lumière du soleil.

Avec un maquillage très léger et dans des tons totalement neutres, Kylie a mis en valeur ses beaux traits du visage, et comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, le tout pour pouvoir montrer le beau teint de sa peau.

De même, alors que le magnat de l’industrie du maquillage profite de la saison hivernale, à côté de sa petite fille, la tendre et charmante Stormi, Kylie Jenner nous montre à travers ses histoires Instagram son style de vie luxueux, car Comme on le sait, Noël est l’un des moments préférés d’elle et de toute sa famille, qui les années précédentes offraient une grande fête de luxe avec des invités super célèbres, cependant, en raison de la contingence sanitaire mondiale, nous pensons que cette fois une réunion exclusive ne sera pas possible.

Il est donc entendu que, à cette occasion, la fête se ferait en famille, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne sera pas luxueuse, car comme nous l’avons vu à travers les histoires des célèbres sœurs, aucune célébration importante ne peut passer sans être heureusement réunis avec toute la famille, à côté d’un grand banquet et, surtout, d’une décoration spectaculaire, comme le dernier Thanksgiving chez Khloé Kardashian.