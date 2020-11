En jaune, Maribel Guardia et son superbe bonjour | Réforme

“Celle qui s’habille en jaune, fait confiance à sa beauté” et c’est indéniable dans ce cas car la belle pilote Maribel Guardia sait qu’elle est vraiment belle ce matin.

La célèbre a partagé une photo pour ses abonnés Instagram avec laquelle elle a dit bonjour depuis le forum de la Programme aujourd’hui.

La belle Garde Maribel Elle a invité les internautes sur Instagram à passer une journée pleine de joie et à la suivre aujourd’hui sur le programme Hoy.

La conductrice a choisi pour aujourd’hui de briller avec une robe jaune fine assez courte, qui permet de montrer ses jambes et sa taille galbées, et avec des manches proéminentes, telles qu’elles sont utilisées aujourd’hui. Maribel Guardia a accompagné sa tenue avec des baskets colorées et son look caractéristique avec des cheveux lâches, vraiment magnifiques.

La belle animatrice et actrice a également accompagné la photo d’un beau message qui souligne l’importance de la joie dans tout ce que nous faisons.

Cette publication a été réalisée il y a un peu plus d’une heure et compte plus de 18 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Des commentaires comme “belle” et des emojis de coeurs et de visages amoureux n’ont pas attendu dans la boîte de commentaires de la belle Garde Maribel.

Le célèbre s’est caractérisé par sa proximité avec les gens, sa vitalité et sa joie; la belle Maribel a toujours un mot positif et encourageant pour son entourage.

Maribel Guardia a déjà dépassé les 6 millions d’abonnés en Instagram et avec sa beauté et son charisme, il n’est pas surprenant qu’il en ajoute beaucoup plus.

L’animatrice partage fréquemment des photographies d’elle-même avec lesquelles elle ravit ses followers, mais surtout de ses projets et même de son quotidien; Grâce à ce moyen, nous avons pu observer la croissance de son petit-fils et les événements importants dans sa famille.

Mais aussi, la belle Maribel Guardia a utilisé les réseaux sociaux pour exprimer sa douleur, comme le récent départ de la productrice de l’émission Hoy Magda Rodríguez.

Guardia a partagé que cela semblait impossible et qu’il ne pouvait toujours pas croire la nouvelle, il a souligné que Magda était un être qui aidait toujours les autres et allait partout avec le sourire. En plus d’être un exemple de la façon d’être célèbre et de garder les pieds sur terre.

Tous ceux qui ont adressé quelques mots au producteur ont convenu de leur sourire constant et de leurs mots d’impulsion et d’encouragement, ainsi que de montrer que les rêves de contrebasse et d’effort deviennent réalité.

Garde Maribel Il a partagé son admiration pour Magda Rodríguez et une vidéo dans laquelle les deux ont été vus dans des moments très heureux. L’animatrice a souligné qu’elle célébrait sa vie et ses succès et qu’elle avait laissé ses plus grands trésors ici sur Terre, sa fille Andrea Escalona et sa sœur Andrea Rodríguez.

Le célèbre a été très fréquemment en tant qu’hôte invité de la Programme aujourd’hui et il était très proche de Magda alors ça lui semblait vraiment incroyable que du jour au lendemain elle ne soit plus avec nous.

Magda Rodríguez a été retrouvée à son domicile par un employé des services, après avoir remarqué la situation, elle a demandé de l’aide; cependant, il n’était plus possible de la faire revivre.