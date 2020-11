Pleurer!, Galilea Montijo n’a pas pu contenir les larmes dans Hoy | Réforme

Un moment très émouvant a été vécu dans le programme Hoy, à tel point que l’animatrice Galilea Montijo elle-même n’a pas pu contenir ses larmes; c’est arrivé après avoir parlé du producteur Magda Rodriguez.

De nombreux compagnons de Galilea Montijo avaient exprimé ce jour-là des paroles émouvantes à l’occasion des adieux d’Arturo Carmona au Programme aujourd’hui, comme l’avait révélé le journaliste Alex Kaffie; Cependant, ce n’est pas ce qui a rendu la belle animatrice et actrice triste, mais une personne très chère à elle, Magda Rodríguez.

La célèbre Guadalajara n’a pas pu contenir ses émotions quand Andrea Escalona a partagé le dernier projet de Magda Rodríguez, un projet qu’elle réalisera depuis l’au-delà et pour les plus démunis, les enfants, le Téléthon.

Avec une émotion évidente, Escalona a partagé que sa mère aimait se mettre à la place des autres et aider les gens à réaliser leurs rêves; C’est pourquoi l’animatrice et chanteuse a amené les téléspectateurs de l’émission Hoy dans le placard du producteur pour montrer son immense collection de chaussures, qui pourrait bientôt être chez ses followers.

Image de balise Andrea Escalona Il a souligné que du désir de sa mère d’aider les autres et de nombreux adeptes d’avoir quelque chose de Magda Rodríguez, MagdaTón est né, ce projet consistera en ce que les téléspectateurs pourront acheter des paires de chaussures du producteur à un très bon prix et les bénéfices seront destiné à faire un don à TeleTón au nom du célèbre producteur.

La fille du producteur de Aujourd’hui Il a souligné que sa mère avait une énorme quantité de chaussures de marque en très bon état et certaines rarement utilisées; Il a souligné que les chaussures seront envoyées au pressing pour être livrées dans les meilleures conditions et que de cette manière, le producteur sera plus proche de ses adeptes.

Voir les images du placard de Magdda Rodríguez, l’émotion d’Andrea Escalona et se souvenir d’elle, Galilea Montijo Il ne pouvait pas contenir ses sentiments et lorsqu’il parlait de la star de la télévision, il ne pouvait pas contenir ses larmes en pleine caméra.

Escalona s’est rendu compte que l’actrice avait enfoncé cette capsule, alors il a placé sa main sur son épaule pour se souvenir de Galilea Montijo et a dit “il l’aimait”.

Paul Stanley s’est également joint au moment d’émotion et a essayé de le rendre plus joyeux en partageant que Magda Rodríguez avait de très bonnes bouteilles et en se demandant si elles feraient partie de la vente. Andrea Escalona, ​​Galilea Montijo et Andrea Legarreta ne pouvaient s’empêcher de sourire au commentaire.

Magda Rodríguez est partie de façon très surprenante au début de ce mois de novembre, elle a été retrouvée par une employée de maison, qui a prévenu les services d’urgence; cependant, le travail de réanimation a échoué.

La nouvelle a été un coup dur pour Andrea Escalona, ​​ses autres enfants, sa famille, les productions de Aujourd’hui et Warriors 2020, dans lequel il travaillait actuellement, tous ses proches et le grand public. Personne ne s’attendait à la dure nouvelle, puisque Magda Rodríguez a toujours proclamé la santé et un état d’esprit imbattable.

Après la bonne nouvelle, des rumeurs malveillantes ont commencé à se rassembler sur les réseaux sociaux, de ceux qui affirmaient qu’il était parti pour Covid-19, à ceux qui indiquaient que la carrière d’Andrea Escalona était terminée, assurant que les emplois qu’il occupait étaient obtenus par imposition de sa mère. Mais sans aucun doute, l’une des rumeurs les plus cruciales sont celles qui assurent que la société de production est partie à cause de Galilea Montijo, à qui ils assurent avoir fait des soumissions afin que Magda Rodríguez puisse partir pour un meilleur endroit.