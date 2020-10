Pleurant!, Mauricio Ochmann n’a pas pu se contenir au milieu du programme | Réforme

L’ex d’Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann a fondu en larmes lors d’un entretien de chagrin avec Omar Chaparro, Aislinn Derbez sera-t-elle la cause de ses larmes?

Eh bien non, pour tous ceux qui pensaient que la belle fille d’Eugenio Derbez en était la cause, il faut leur dire que Mauricio Ochmann Il a été invité à l’émission Tu night avec Omar Chaparro, où l’animateur lui a demandé de jouer une dynamique qui consistait à pleurer.

Comme le bon acteur qu’il est, le protagoniste de Le Chema elle était tellement inspirée et avec un seul oreiller, elle s’est retrouvée dans une mer de larmes. Omar Chaparro lui a demandé d’imaginer que l’oreiller était une personne et de faire déborder ses émotions dessus pour montrer ses talents d’actrice et pleurer à ce moment-là.

Cela peut vous intéresser: la rumeur veut qu’Aislinn Derbez ait déjà un nouveau petit ami, en plein divorce

Le grand acteur Miguel Rodarte a également été invité à cette émission, qui a parlé et a donné un thème à la scène pendant que Mauricio Ochmann se concentrait sur les pleurs.

Tandis qu’Omar Chaparro arrêtait le coussin rouge et que Miguel Rodarte parlait, Mauricio Ochmann concentrait son regard sur l’objet et finissait par pleurer à l’émotion du moment, un excellent acteur.

Omar Chaparro est un ami proche de Mauricio Ochmann et de la famille Derbez, c’est pourquoi les deux personnages célèbres sont familiers.

Le protagoniste d’El Chema est actuellement confronté à un processus de divorce de l’actrice également, Aislinn derbez. L’acteur a commencé à documenter le processus que Derbez vient de terminer.

Tel que publié par le programme Suelta la soupe, Mauricio Ochmann et Aislinn Derbez ont accepté de partager la garde physique de leur petite fille Kailanni et de mettre fin à leur mariage de la manière la plus pacifique possible.

Eugenio Derbez avait précédemment avoué qu’Aislinn ne voulait pas de divorce; cependant, il n’y avait pas de retour en arrière. De son côté, José Eduardo Derbez a souligné que, comme on le voit dans l’émission de télé-réalité Voyager avec les Derbez, le mariage d’Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann a pris fin.

Actuellement, Aislinn a fait la une des journaux en disant qu’elle a commencé à reconstruire sa vie et qu’elle a même un nouvel amour.

L’actrice a partagé que son processus de devenir mère et de séparation a été très difficile; mais grâce à cela est venu son podcast The Magic of Chaos.

Aislinn Derbez a partagé qu’il était très difficile pour elle d’accepter son corps après être devenue mère. La maternité l’a laissée avec un corps totalement différent et en surpoids auquel elle n’avait jamais eu affaire.

La célèbre a souligné que sa génétique l’avait empêchée d’avoir à s’inquiéter de régimes similaires, une situation qui a changé à la naissance de son bébé.

Ajout de l’ex de Mauricio Ochmann cela nécessitait une thérapie et un régime pour pouvoir accepter son corps, cette merveilleuse machine qui lui donnait la joie de donner vie à un être beau et sain. Après cela, deux ans se sont écoulés pour la fille d’Eugenio Derbez pour avouer qu’elle se sentait à nouveau à l’aise avec son corps.

Puis vinrent les critiques, car beaucoup soulignèrent qu’elle était trop “maigre” et qu’elle devrait manger plus.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Aislinn a répondu aux commentaires avec quelques photos, après être devenue mère, assez en surpoids, jamais vue auparavant et a souligné qu’elle se sentait maintenant à l’aise avec elle-même.

Après cette situation, Aislinn derbez Elle a appris à faire la sourde oreille aux commentaires malveillants et à se concentrer sur elle-même, sa famille et se remplir de bonnes choses.

Heureusement, il semble qu’il ait à nouveau ouvert la porte à l’amour. Toutes nos félicitations!.