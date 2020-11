En l’attendant, Lele Pons est assez coquette depuis la piscine | INSTAGRAM

Bien que Lele Pons ait toujours été un nom bien connu, en raison du contenu audiovisuel amusant qu’il a partagé, depuis sa création sur «Vine», il est à ce jour l’une des célébrités les plus utilisées sur les réseaux sociaux en raison de sa collaboration musicale réussie avec Guaynaa: “Ça se voit.”

De même, depuis le maintenant chanteur de la genre urbain son petit agencement esthétique était fait, elle l’a vue plus confiante, et petit à petit, au fil du temps, elle a commencé à télécharger de plus en plus fréquemment, des photos d’elle-même posant avec audace ou avec des tenues totalement sensuelles.

C’est exactement ce qui s’est passé hier, lorsque la célébrité YouTube a décidé de publier une série de quatre instantanés, posant le plus coquette possible avec un maillot de bain surprenant avec des détails tels que des vues noires et avec suffisamment de transparences, montrant une peau trop exposée, en fait, cette pièce parvient à peine à couvrir les parties qui devraient être couvertes.

Cela pourrait aussi vous intéresser: La chanteuse Lele Pons lance une chanson de Noël Ajoutez encore un succès!

Le design du maillot de bain est assez élégant et s3xy à la fois, avec ses détails noirs sur toute la surface, remplissant la fonction d’accentuer sa silhouette et de mettre en valeur les courbes que ses attributs provoquent, en plus de cela, de la même manière, grâce à son design particulier , parvient à être hypnotique à la vue des spectateurs.

Cependant, il y avait un détail qui a attiré encore plus d’attention que le maillot de bain de Lele, et c’est la description de la publication: “L’attendant … devinez qui” en ajoutant un emoji à lèvres séduisant, simulant un baiser.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO GRASSE DE LELE

Cela a simplement fait perdre la tête aux internautes et se préparer à imaginer, d’abord qui il s’agissait, qui sera le susmentionné que Lele attend, et, d’autre part, en supposant que la description est une dédicace au musicien Guaynaa, le L’impression était qu’elle l’attendait de cette manière explicite.

Et c’est que, en plus du maillot de bain s3xy, on peut voir comment dans chacune des images placées par Pons, le regard coquin qu’elle a jeté sur l’objectif de la caméra qui l’a capturée posant placidement au bord de la piscine est parfaitement apprécié.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est à noter que, dans chacun des clichés, les poses de Lele sont assez suggestives, si elle avait pour objectif de regarder aussi s3su @ l que possible, elle l’a sans aucun doute atteint.

La publication a obtenu plus de 2 millions de “j’aime” et un grand nombre de commentaires qui flattent la beauté et cette personnalité énigmatique qui déborde dans chaque photographie, de même, parmi les commentaires qui se sont démarqués il y a les emojis typiques des cœurs, des incendies et des visages amoureux.

D’un autre côté, ses fans deviennent très créatifs en écrivant toutes sortes de compliments, mais il y en a toujours qui ressortent plus que d’autres; A cette occasion, les commentaires les plus écrits ont été: “Déesse de la piscine”, “Tu brûles” et “Wow”.

Ce que les utilisateurs adorent à propos de Lele Pons, c’est que, quotidiennement, à partir de ses histoires au sein de l’application bien connue, la célèbre se consacre au téléchargement des vidéos que ses fans ont faites sur TikTok, pendant qu’ils donnent tout, en faisant leurs routines de danse pour leur chanson “Vous pouvez dire”, et garçon sont les vidéos qu’elle partage, l’interprète dure sûrement des heures en sélectionnant les meilleures afin de les télécharger sur son profil.

Le succès de sa collaboration musicale avec “El Guaynaa” a été tel que, son single est reconnu dans le monde entier, de même, il figure parmi les 10 premiers numéros de tous les charts musicaux du moment.