Comme beaucoup ne sont plus surpris que la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, apparaisse avec très peu ou pas de tel @, la jeune femme a décidé de couvrir ses charmes de lycra dans une jolie tenue de fitness.

Dans une jolie tenue de fitness, il est chez lui profitant de la tranquillité de sa vie, puisqu’en ce moment il essaie de ne pas voyager et de ne pas sortir beaucoup pour éviter tout danger, il est resté à l’intérieur de sa maison prendre des photos et recevoir les produits envoyés par les entreprises.

C’est ainsi que la jeune femme fait la promotion de divers produits d’établissements qui lui donnent une bonne ambiance et elle y répond aussi de manière positive en partageant ses histoires et en y consacrant toujours quelques mots et un effort pour faire un joli geste de sa part qu’elle considère nécessaire parce que vous devez profiter des chiffres de manière positive.

C’est Tania de Celia Lora, vous avez été assez bien accueillie car elle n’était pas considérée comme une de ses vulgarités de plus, comme le disent certains utilisateurs, mais elle donne l’exemple que nous devons faire de l’exercice à l’intérieur de nos maisons pour rester en bonne santé et forts. dans cette situation mondiale qui nous affecte.

Le corps et l’esprit doivent être exercés et forts pour pouvoir faire face à tout ce qui nous attend dans le reste de 2020, qui comme si cela ne suffisait pas a déjà de nombreux événements et il est fort probable qu’ils continueront à nous surprendre car cela ne s’est pas arrêté.

Qu’il s’agisse d’une visite chez le médecin, le dentiste ou tout autre endroit où cela apparaît, Celia Lora a promis de les aider d’une manière ou d’une autre, en mentionnant le plus probable qu’ils parviendront à un petit accord dans lequel ils lui donneront un service ou un produit en échange du promotion, car à certaines occasions, la belle fille d’Alex Lora nous a avoué qu’elle n’avait pas reçu d’argent pour cela.

Cependant, certains disent que s’il reçoit de l’argent et qu’il exploite les gens et sa renommée, beaucoup disent aussi qu’il est une mauvaise personne et qu’il est vide qu’il ne pense pas et qu’ils ne savent que montrer le chiffre, mais la vérité est qu’elle est une fille qui s’efforce, bien qu’il ait vécu diverses situations ou événements que certains internautes prétendent impardonnables, il a travaillé dur pour parvenir à une vie stable.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui sont bouleversés lorsqu’ils voient une note de ce célèbre, sans tenir compte du fait que ce n’est que du divertissement, en fait Celia produit plusieurs séries comme Acapulco Shore, qui est déjà terminée, “El consultorio del amor avec Celia Lora »où elle partage ses expériences, répond aux questions et même nous donne l’un ou l’autre des conseils de vie, tout à fait dans son style d’ailleurs.

Elle gère également sa chaîne YouTube personnelle où elle télécharge les sujets qui lui viennent et est très créative car elle en a joué des très drôles qui nous font toujours rire et nous font penser à toutes les situations amusantes que nous avons traversées. .

Lora finit toujours par nous dire quelque chose qui nous surprend encore plus, car étant une fille intrépide elle a eu l’opportunité de vivre des expériences que peu d’oseraient, tout cela grâce au fait qu’elle n’a peur de rien et est toujours à la recherche d’une aventure, car qui finit par la suivre.