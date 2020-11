En maillot de bain blanc, Demi Rose avoue qu’elle attend un prince charmant | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique, Demi Rose, est l’une des influenceuses les plus populaires sur internet grâce à sa grande beauté et bien sûr à sa façon d’être puisqu’elle est l’une des filles les plus détendues des réseaux sociaux.

Aujourd’hui, la belle fille a avoué que la façon dont nous la voyons sur cette photo est qu’elle l’attend Prince charmant. Demi Rose joue le fameux meme “En attendant mon amour comme ..”, s’amusant peut-être un peu avec le fait que personne ne semble entrer dans sa vie amoureuse.

Sur la photo, nous pouvons la voir assise dans l’un des fauteuils qu’elle a sur le balcon de son appartement à Ibiza, alors qu’elle modelait un maillot de bain blanc qui mettait en valeur sa silhouette et ses charmes de gros.

Réussir à rassembler plus de 440000 likes de ses fidèles followers, qui sont à l’affût de la soutenir dans tout ce qui se passe en elle décompte officiel l’aidant ainsi à accroître ses effectifs et la renommée pour laquelle il vit désormais le plus confortablement.

Peut-être que Demi Rose voulait montrer que si cela prenait si longtemps, son prince charmant serait très à l’aise de l’attendre avec sa vie pleine de voyages de luxe et plus, mais il ne semble pas que quiconque soit très intéressé à établir une relation formelle avec elle.

La dernière fois que nous avons appris que Demi Rose avait un petit ami, c’était lorsqu’elle était avec Tyga, le célèbre rappeur américain avec qui elle avait une relation il y a quelques années.

Demi Rose accompagnée de ses amies mannequins, des femmes qui sont les plus belles, attirantes et charmantes, tant de fois les internautes ont fait des théories qu’ils sont probablement celles qui sont en charge de rendre la femme britannique heureuse avec leur entreprise et que pour cette raison, elle n’a pas de petit ami. Certains pensent même que l’un d’entre eux pourrait être sa petite amie mais jusqu’à présent, ce ne sont que des rumeurs et des théories.

Comme nous le savons, Demi Rose a fait un très long voyage à profiter du pays des Maldives, où elle a passé plus d’un mois avec ses amis à passer le meilleur moment possible à profiter des hôtels et attractions touristiques les plus importants de l’endroit, le recommandant largement.

En fait, Rose a réussi à s’associer à une marque d’agence de voyage afin de tirer au sort un aller-retour et même de l’argent, le tout pour certains de ses fans qui ont pris les mesures qu’elle a fait connaître. La jeune femme souhaite que ses fans soient également très heureux et qu’ils puissent profiter un peu de ce qu’elle a pu visiter comme ce beau pays dans lequel elle était.

Depuis son retour à Ibiza, l’île de la fête espagnole profite du confort de sa maison, profitant également de l’occasion pour se détendre un peu, méditer et utiliser ses artefacts tels qu’un instrument qui a du métal, qui partage ses histoires et qui produit des sons. sombre et surtout mystique.

La jeune femme a montré qu’elle est une personne très spirituelle et intéressante qui aime beaucoup le yoga, la méditation, la lecture de livres et bien d’autres choses qu’elle fait avec son chaton et son chiot, qui sont ses fidèles compagnons pour le moment.

Il ne semble pas que Demi Rose ne recherche pas non plus une relation aussi sérieuse, certains internautes considèrent qu’il lui serait un peu difficile d’avoir un partenaire si elle continue avec ce style de vie qu’elle mène puisqu’ils considèrent que c’est pour une personne seule qui veut s’amuser.