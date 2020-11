En maillot de bain blanc, Demi Rose ne fait qu’un avec le paysage de la Grèce | INSTAGRAM

Si nous avons quelque chose de très clair, c’est que Demi Rose est une mannequin britannique experte en posant et en faisant partie des lieux paradisiaques qu’elle a visités, comme à cette occasion en Grèce.

C’est la dernière photo qu’il a téléchargée sur son Instagram officiel, où l’on peut voir Demi Rose vêtue d’un maillot de bain blanc très mignon et brodé à la main, ce qui le rend spectaculaire et se combine parfaitement avec les maisons blanches de la ville.

Comme nous le savons, la Grèce a une ville caractéristique dans laquelle tous les bâtiments sont blancs, alors le mannequin a intelligemment pensé à se combiner avec le paysage pour montrer sa grande beauté et en même temps profiter de l’occasion pour choyer ses fidèles disciples.

Il semble que la photographie ne soit pas d’actualité mais il s’agit d’une collaboration avec une marque d’agences de voyages avec laquelle les Britanniques ont eu des contacts lors de ce dernier voyage à Les Maldives.

Si vous êtes fan de Demi Rose vous saurez qu’elle a duré un mois aux Maldives d’aventure avec ses amis et de montrer sa beauté avec d’excellents modèles professionnels, pour lesquels ils ont attiré l’attention de millions de personnes sur les réseaux sociaux et ont fini par faire réactiver ce pays. économie grâce au tourisme généré.

Demi Rose considère que beaucoup sous-estiment le pouvoir des réseaux sociaux, c’est pourquoi elle a montré que son influence fonctionne et ce qui a rendu de nombreuses personnes plus stables dans leur économie grâce à la visite d’elle et de ses amis, c’est pourquoi elle a été contactée par cette agence de voyage avec laquelle il travaille maintenant pour soutenir d’autres endroits.

Comme vous pouvez déjà le voir, ce 2020 rend la tâche très difficile pour de nombreuses personnes, y compris pour les villes qui dépendent du tourisme, c’est donc au tour de la Grèce d’attirer l’attention du monde grâce à la belle Rose, également créatrice de divertissement.

De nombreuses villes dans le monde traversent une situation économique extrêmement difficile car peu encouragent les voyages, car il est préférable de rester à la maison jusqu’à ce qu’un vaccin apparaisse et que nous ayons la possibilité de voyager en toute sécurité.

Il serait très important que les personnes qui peuvent le faire et qui le feraient avec tout le soin nécessaire, aident à réactiver ces types de villes pour lesquelles Demi Rose était très préoccupée et en même temps en profitent pour améliorer ses revenus, car comme on le sait, elle travaille directement avec les marques.

Il ne fait aucun doute que Demis Rose fait sensation sur Internet et forme un empire, qui est soutenu par son nom et bien sûr par sa grande beauté.

Beaucoup connaissent Demi Rose comme la fille aux courbes et une experte en posada en maillot de bain, nous continuerons donc à en entendre beaucoup parler et nous vous recommandons de garder un œil sur Show News pour ne manquer aucun nouveau détail.

Pour cette raison, deux voyages aller-retour sont totalement gratuits pour les utilisateurs qui décident de participer en aimant leur photo, en suivant le compte de l’agence de voyage et en taguant un ami, afin que vous puissiez participer en suivant ces étapes simples. .

Demi Rose souhaite que l’un de ses fidèles followers gagne le voyage car cela aiderait beaucoup quelqu’un à passer un bon moment et surtout à profiter des avantages que Demi Rose cherche à accorder à tous ceux qui font pression.