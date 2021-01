En maillot de bain Mia Khalifa, c’est ainsi qu’elle a reçu 2021! | Instagram

Le mannequin, influenceur et star des réseaux sociaux ainsi qu’un entrepreneur Mia Khalifa a partagé une photo de la façon dont elle a commencé son année 2021, courant en maillot de bain et assez petite comme elle les aime.

Mia Khalifa Il est devenu une célébrité pendant quelques années quand il a commencé sa carrière d’acteur mais dans des films surtout pour adultes, où il a fait ses débuts et licencié parce qu’il avait très peu de temps dans l’industrie, il a dû prendre sa retraite en partie parce qu’il Elle était déçue du travail et parce qu’elle était également sous la pression du gouvernement de Beyrouth, au Liban, sa ville natale.

Dans plusieurs pays, il est de coutume qu’à la fin de l’année, les gens courent autour d’un bloc (un bloc) avec une valise pour que la personne qui la fait voyager constamment au cours de l’année suivante, il y en a qui le font avec un sac à dos, d’autres avec un petite valise et dans ce cas Mia Khalifa elle l’a fait seule d’après ce qu’on peut voir en elle La photographie.

Sur l’image, on peut la voir vêtue d’un maillot de bain deux pièces orange.Le mannequin et femme d’affaires se trouve à “Casa Xixim”, un hôtel de charme situé à Quintana Roo, au Mexique.

Jusqu’en 2021 et le vaccin, mais je veux d’abord remercier tous ceux qui m’ont soutenu chez OnlyFans depuis septembre. Vous m’avez aidé à donner plus de 160 000 $ aux organismes de bienfaisance et aux organisations qui comptent le plus pour moi », a écrit Mia Khalifa.

La star d’Instagram fait le tour d’une grande partie du boutique-hôtel très excitée, sûrement pour cette 2021 elle a prévu plus de surprises avec ses OnlyFans qui l’utilisent apparemment pour faire des dons au profit de certaines organisations, cela montre une grande partie humaine du modèle, qui à l’époque, il a été vivement critiqué pour avoir ouvert cette page.

SI VOUS VOULEZ LA VOIR EN MAILLOT DE BAIN, CLIQUEZ ICI.

Ses fans ont immédiatement commencé à écrire leurs opinions là-dessus, d’autant plus que savoir qu’il soutient d’autres personnes avec ladite page est plus qu’adorable et en même temps admirable.

En des occasions constantes, nous avons eu la chance de participer aux actions de Mia Khalifa pour soutenir d’autres personnes, vous continuerez sûrement à le faire.

Ce qui l’a également caractérisée, ce sont ses courbes, en particulier ses charmes supérieurs qui ont toujours attiré l’attention parce qu’ils sont extrêmement voluptueux, ce que ses fans continuent de fasciner, surtout parce que dans ses publications elle les montre parfois.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dès lors que Mia Khalifa Elle s’est aventurée dans le monde de Only Fans, elle s’est consacrée constamment à remercier les personnes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle a l’impression de se faire de nouveaux amis, c’est comme se sentir à nouveau en famille, sans que personne ne la critique ou la juge, Il semble qu’il soit tombé “comme un gant” (c’était juste ce dont il avait besoin).

Je suis très reconnaissant pour la plateforme et pour toutes les femmes incroyables, fortes et déterminées que j’ai rencontrées via Internet grâce à elle. Vous m’avez beaucoup appris et m’avez aidé à grandir en tant que personne de plus de façons que je ne pourrais vous remercier.

Pendant des années, Mia Khalifa a été une icône dans les films dédiés aux personnes âgées, principalement pour les adultes, bien sûr, elle a voulu changer ce concept de sa personne, mais pendant longtemps elle y sera liée, qu’elle Qu’il le veuille ou non, c’est ce qui lui a donné sa popularité, malgré cela, nous espérons qu’il continuera à être l’humble personne qui aide les autres, mais surtout qu’il continue de faire plaisir à ses fans avec ses publications.

Lire aussi: Mia Khalifa laisse ses charmes en vue Dans le désert!