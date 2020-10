En maillot de bain, Mía Khalifa cherche à se rafraîchir du désert | INSTAGRAM

La célèbre libanaise, ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa cherche constamment à choyer ses fans que ce soit pour son Instagram Twitter ou sa page de contenu exclusif Only Fans, où ils nous promettent qu’elle nous donnera beaucoup plus d’elle et une approche plus large.

Cette fois, nous allons nous concentrer sur un post qu’il a fait dans son Twitter, dans laquelle elle a été montrée en maillot de bain du désert alors qu’elle se promenait avec son mari et en a profité pour prendre quelques photos dans différentes tenues, ce maillot de bain noir étant l’un des plus beaux qu’elle ait utilisés.

C’est vrai, la jeune femme est apparue par derrière assise sur un banc au milieu désert, alors elle a dû mettre une serviette sur elle pour éviter de se brûler, ce qu’elle a découvert plus tôt quand elle s’est assise et a poussé un cri en sautant pour descendre.

Ce sont deux très belles et très belles photos d’elle qu’elle publie avec beaucoup d’affection pour les adeptes qui la soutiennent et l’aiment.

Il faut se rappeler que la jeune femme se bat pour ne pas lui manquer de respect sur les réseaux sociaux, en fait elle a partagé quelques images, où ils lui envoient des messages assez osés et irrespectueux, ainsi que la réponse qu’elle leur donne, essayant de faire ça arrête même s’il semble que tu ne le feras pas.

Alors que Mia Khalifa essaie d’oublier son passé, les internautes ne peuvent pas le faire et se concentrent beaucoup sur sa carrière dans le monde du divertissement pour adultes, quelque chose qui ne s’effacera guère et qu’ils continueront de lui rappeler aussi longtemps qu’ils le pourront.

De nombreux utilisateurs considèrent que pour demander le respect, elle devrait éviter de télécharger ce type de photos et continuer à monétiser sa silhouette, cependant, elle considère que c’est si elle est une célébrité et qu’une personne célèbre a le droit de publier ce qu’elle veut et ce n’est pas pourquoi ils devraient lui manquer de respect.

La jeune femme a mis aux enchères des objets que ses films utilisaient pour aider son pays d’origine qui a récemment traversé une situation négative qui a même coûté des vies et de nombreux bâtiments qui ont été totalement détruits.

Mía Khalifa a également soutenu sur les réseaux sociaux en lui donnant deux cents en commentant et en publiant des vidéos sur l’importance de porter un masque, un assez bon détail de sa part, car beaucoup de gens ne respectent pas cette règle. nécessaire pour que les infections se propagent en gros et au lieu de diminuer, elles ont augmenté.

Elle a également été très affectée par la situation actuelle dans le monde car grâce à v1rus, ils ont annulé son sport préféré au début, le hockey, elle a donc passé quelques mois très ennuyeux ainsi que beaucoup d’inquiétude et toujours très empathique avec le monde. Aujourd’hui, il cherche simplement à aller de l’avant et à devenir une meilleure personne.

La mannequin a cherché à nous rapprocher un peu plus de sa vie personnelle, alors elle nous raconte ses croyances et même ses pensées, à cette occasion, se sentant fière d’être catholique, elle a partagé une image qui assure qu’elle cherche à accepter le mariage entre les mêmes sexes, Donc, il se sent assez heureux et parfois il dit aussi qu’il avait eu très honte de faire partie de cette religion, mais il se passe encore des choses qui la surprennent.