En maillot de bain noir, Rosalia fait un tour en jet ski. | AP

Le célèbre chanteur espagnol, Rosalia, Il a beaucoup apprécié sa balade en jet ski qu’il a fait et en a profité pour ravir ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec un maillot de bain noir impressionnant.

Nul doute que Rosalía est sur toutes les lèvres tous les jours et cela grâce à son incroyable beauté et bien sûr sa voix unique.

A cette occasion nous vous parlerons d’une vidéo qui a émergé sur les réseaux sociaux il y a quelque temps et c’est celle dans laquelle elle apparaît sur un moto aquatique avec ses lunettes de soleil et portant un maillot de bain noir provocateur, avec lequel elle a montré qu’en plus d’être belle, elle est également très habile à conduire des jet-skis.

Dans la vidéo, elle apparaît assez souriante et heureuse, ce qui attire l’attention de ses millions d’adeptes, car elle est rarement vue de manière aussi naturelle en train de profiter de la vie.

Aussi, on peut entendre une chanson émouvante, ni plus ni moins que sa chanson «TKN avec Travis Scott.

Sans aucun doute Rosalia Elle a habitué ses followers à l’admirer avec de longs ongles et toujours en train de définir les tendances de la mode, ce que l’on peut voir une fois de plus dans sa vidéo, ainsi que sa belle silhouette, qui se marie parfaitement avec l’océan.

Il est à noter que Rosalía est considérée comme une chanteuse influente dans le genre, car depuis le début, elle a créé un mélange unique, où le rythme urbain et le flamenco travaillent, devenant ainsi le favori de millions de personnes à travers le monde.

Comme si cela ne suffisait pas, l’interprète de la chanson “With height” partage très continuellement des photos et des vidéos sur son compte officiel sur Instagram, dans lequel il gaspille beauté, puisque la fille catalane a une grande attractivité physique, ce qui amène plus d’un soupir son nom.

D’autre part, ces derniers jours, l’artiste espagnol a collaboré avec Bad Bunny sur l’album “Le dernier tour du monde”, où ils ont joint leurs voix dans l’incroyable chanson “Last night”, et jusqu’à présent la vidéo de cette chanson Il a plus de 13 millions de vues sur la plateforme YouTube.

La chanteuse espagnole continue de captiver ses followers non seulement avec sa musique mais aussi avec sa beauté et il y a quelques années, elle a partagé une photo où elle apparaît sans aucun vêtement, réussissant à captiver ses millions de followers qui se souviennent de la célébrité avec admiration.

Avec plus de quatorze millions d’abonnés au courant de chacune de ses publications, Rosalía a réussi à devenir une célébrité non seulement dans son pays d’origine, mais dans la plupart des pays du monde et a rivalisé avec de grandes personnalités de la musique dans différents versements. prix, faisant partie des artistes les plus nominés grâce à leur musique.

Parlant maintenant un peu de sa vie personnelle, il y a depuis quelques semaines des rumeurs selon lesquelles l’interprète de “Dis mon nom” sortirait avec une personne, ceci à cause de certaines photos qu’elle partage sur son compte Instagram officiel .

Et aussi, quelque chose qui a beaucoup attiré l’attention de la chanteuse, c’est aussi qu’elle a beaucoup perdu alors elle en a profité beaucoup pour montrer sa nouvelle silhouette à chaque fois qu’elle est autorisée.

En fait pour Rosalia se caractérise par avoir un style unique non seulement pour les paroles de ses chansons, mais aussi pour son style dans la façon dont il s’habille et surtout quand il décide d’utiliser des ongles extravagants, dans chacune de ses apparitions publiques, émissions de télévision ou simplement dans son Messages Instagram.

