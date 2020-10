Peigné avec des nattes, Kylie Jenner se maquille avec sa marque, fantastique | INSTAGRAM

Pour les experts en maquillage et en mannequinat comme un professionnel, nous avons Kylie Jenner, l’un des membres de la famille Kardashian Jenner qui a réussi à se démarquer par son grand intérêt pour l’industrie cosmétique ainsi que sa grande beauté et sa capacité à le faire. la modélisation.

Cette fois, nous aborderons l’une de ses dernières photos sur Instagram dont on peut voir la coiffure avec deux queues de cheval confectionnées avec leurs produits officiels Peau de Kylie, sa propre marque dans ce domaine.

En fait, Kylie Jenner est très enthousiaste et heureuse d’annoncer que sa marque de cosmétiques Kylie skin est désormais en vente dans divers pays tels que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Australie, pays où elle compte des millions de fans. et qui étaient désespérés de pouvoir tester leur marque, cependant, jusqu’à aujourd’hui, elle est distribuée dans ces endroits, donc ce sera sûrement un succès mondial.

La mondialisation a permis à Kylie Jenner d’atteindre tous les coins de la planète à la fois avec ses photos Instagram, ses publications sur les réseaux sociaux et avec surprise, qui se développe de plus en plus pour continuer à récolter les fruits du beau mannequin et mondain, qui aussi est la reine du divertissement.

La photographie dont nous parlons aujourd’hui a réussi à atteindre plus de 8 millions de likes, un nombre assez élevé mais qui semble peu comparé à ses followers puisqu’elle en compte près de 200 millions, un chiffre assez exorbitant même pour une fille de sa renommée.

Une section qui plait beaucoup à ses fidèles fans est celle de ses histoires dans son profil officiel où l’on peut observer un peu plus sa vie personnelle et ses activités quotidiennes, cette fois il nous a montré comment il marchait dans un pantalon gris avec lequel il portait sa belle silhouette en passant et a ramassé une voiture bleue qui a l’air assez luxueuse et extravagante.

Il nous a également montré comment il conduisait et écoutait des chansons de son ex Travis Scott, montrant ses nouveaux ongles pointus, son ex-partenaire lui manquera-t-il ou simplement l’admirer et profiter de sa musique. Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles à ce sujet.

Même lorsqu’elle fait du mannequinat devant son téléphone portable et dans le confort de sa maison, la belle Kylie écoute les chansons de Travis pendant qu’elle danse et montre le meilleur pour ses followers, ce qui a fait beaucoup réfléchir aux théories mais il est très probable qu’elles soient simplement traitées. de ce que nous avons commenté précédemment qu’elle est une fan de plus du jeune rappeur.

Cependant, c’est la dernière histoire qui a laissé tout le monde figé, car c’est celle dans laquelle la jeune femme apparaît vêtue d’un ensemble d’imprimés animaliers plutôt intrépides et audacieux, qui nous laisse voir beaucoup de ses charmes et de ses courbes, dont il y a des millions de fans.

Il est à noter que Kylie Jenner aime beaucoup sa vie et l’a partagée plusieurs fois en montrant des vidéos dans lesquelles elle apparaît avec sa fille Stormy ou ses sœurs, chaque fois qu’elles se voient, il est temps pour une séance photo de famille et de passer un bon moment, comme ils le considèrent cette vie doit être appréciée.

Kylie est sans aucun doute devenue une icône totale de la beauté et de la mode ces dernières années, car elle sait toujours quoi porter, pour toute occasion elle est prête et finit par éblouir quiconque la voit, et cette fois, bien sûr, ce n’était pas L’exeption.

Nul doute que chacune des sœurs du clan Kardashian est une icône imposante de la mode et de la beauté, où chacune sait tirer le meilleur parti de ses attributs et parvient ainsi à séduire ses millions d’adeptes.