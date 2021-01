En pantalon en cuir, Alexa Dellanos le porte serré pour les fans | INSTAGRAM

Le beau modèle américain, Alexa Dellanos, a une fois de plus pris soin d’attirer l’attention de manière excellente dans réseaux sociaux cette fois portant un pantalon en cuir noir très serré pour ses fans.

C’est vrai, c’est le dernier message de votre Instagram officiel, dans laquelle nous pouvons voir la belle jeune femme portant le pantalon en cuir noir susmentionné dans une belle pose alors qu’elle était accroupie pour montrer ses charmes en gros.

De cette façon, Alexa a réussi à rassembler plus de 50000 J’aime C’est un temps très court et aussi une bonne quantité de commentaires où ils cherchent à la flatter, mais surtout à la remercier pour ce type de cliché qu’elle prend pour eux puisque les fans savent qu’elle le fait pour les chouchouter.

De cette façon, Alexa Dellanos a réussi à garder cette base de fans qui la soutient tellement heureuse et à partager également son grand bonheur en portant cet ensemble qu’elle attendait de porter, et quelle meilleure façon de le faire en cette année 2021, dans laquelle les choses promettent d’être mieux que le divertissement.

Mais ce n’est pas tout, mais Alexa a également partagé avec nous que pendant son temps libre, elle avait re-pratiqué ses compétences de DJ, ce qu’elle avait cessé de faire depuis le lycée mais qu’elle était très excitée de refaire.

En fait, hier, il pratiquait depuis longtemps et a enregistré plusieurs vidéos et photos à propos de ce moment de sa journée qu’il a trouvé parmi les plus relaxants.

Alexa Dellanos nous a également montré qu’elle a visité la plage pour observer le magnifique coucher de soleil, qui était assez beau et était parfaitement orné de palmiers, ainsi que le paysage qu’il a dans sa ville.

Ce n’est pas tout car elle nous a également montré un peu du maquillage qu’elle a acheté puisqu’elle est plus que prête à continuer à créer du contenu pour tous ceux qui l’apprécient.

Et bien sûr, elle a également partagé avec nous le dîner sain qu’elle a eu avec lequel elle prévoit également de prendre soin de sa silhouette, car la jeune femme ne cesse de se soucier de rester aussi belle et courbée que possible.

Enfin, on peut voir qu’Alexa Dellanos a passé un excellent moment à monter dans une voiturette de golf, elle va sûrement profiter de son temps libre avec son petit ami Alec Monopoly, qui à plusieurs reprises est en charge de prendre les photos qu’il nous montre, afin que nous puissions disent qu’ils sont une excellente combinaison car ils se soutiennent dans tout ce qu’ils font et veulent.

Toujours dans ses histoires, elle a partagé avec nous qu’elle venait de fréquenter une clinique de beauté, nous remarquerons donc sûrement une petite amélioration sur ses photos.

Il ne fait aucun doute qu’Alexa Dellanos a réussi à se positionner comme l’un des modèles les plus beaux et les plus populaires de ces derniers mois, réussissant à le faire seule et sans avoir à s’accrocher à la renommée de sa mère Myrka Dellanos, qui est une célèbre présentatrice de Telemundo.