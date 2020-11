En peignoir! Gal Gadot tombe amoureux de ses fans qui dansent | AP

La belle actrice Gal Gadot Il nous laisse sans voix avec ses pas de danse intrépides, ajoutant qu’il les a exécutés de manière très provocante, car il ne portait qu’un peignoir laissant très, très peu à l’imagination.

Nul doute que Gal Gadot est devenu l’une des célébrités préférées du moment, depuis son portrait de Wonder Woman.

Ses publications continuent de captiver ses plus de 45 millions de followers, comme l’une des vidéos qu’il a partagées sur le réseau social où il est vraiment heureux.

Gadot a montré que sa beauté et sa simplicité peuvent captiver et tomber amoureux de plus que de montrer un corps voluptueux ou sinueux, comme dans le plaisir suivant vidéo dans lequel elle apparaît dans une robe et danse au rythme de «To Be Human» de Sia, qui fait partie de la bande originale du film Wonder Woman.

J’ai entendu dire que c’était une journée nationale de chant, mais honnêtement, c’est tous les jours pour moi avec Mark Townsend et Sabrina Bedrani », a-t-il écrit dans la description de la vidéo.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que nous voyons Gal Gadot dans une robe dansant de cette façon, puisqu’elle nous a dit très clairement que, en plus d’être une actrice incroyable, elle sait aussi montrer ses talents de danser avec n’importe quel rythme.

Sans aucun doute, les adeptes de la princesse amazonienne Diana sont très reconnaissants pour le grand sens de l’humour qu’elle a et pour égayer notre journée avec ce type de danse, puisqu’elle nous a également repris lorsqu’elle a enlevé sa robe et nous l’avons vue relever le défi où , avec la danseuse Mette Towley, est apparu dansant sur la chanson de Pharrell Williams et Rihanna

Comme prévu, cette publication a fait beaucoup de bruit à l’époque, car elle a été partagée le 24 mai 2018, mais jusqu’à présent, elle reste dans les mémoires et à ce jour, elle compte plus de 15 millions de reproductions du utilisateurs du réseau social et les commentaires sans fin de leurs abonnés.

Elle est si belle “,” Tu es inoubliable “,” J’adore J’adore J’adore cette chanson, elle est si belle et ça me fait pleurer de bonheur “,” Je suis une femme merveilleuse d’une manière je suppose “,” Tu es incroyable “,” Chanter avec JOY! ! J’ai compris! »Certains des commentaires.

Tout semble indiquer que les danses simples sont la force de Gal Gadot et la preuve en est quand il a célébré le succès de Wonder Woman avec cette danse s3nsual.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

D’autre part, Gal Gadot a surpris ses followers il y a quelques années avec une tenue qui nous rappelait Beyoncé, puisqu’elle portait une tenue similaire qui a conduit certains à affirmer que l’un des deux a renversé l’autre.

C’est en 2017 que Gal Gadot a partagé une photo qui a attiré l’attention de ses fans, car lorsque nous l’avons vue, nous avons tout de suite pensé à Beyoncé, puisque c’était la tenue qui avait le plus attiré l’attention, car elle est similaire dans la vidéo de la chanson “Single Ladies”, comme a lancé en 2008 le chanteur.

Dans cette vidéo emblématique, Beyoncé apparaît à côté de deux danseurs vêtus d’un body noir, les cheveux baissés, et quelque chose qui a attiré beaucoup d’attention a été jeté en noir et blanc.

Grâce à cette vidéo, la popularité de Beyoncé a augmenté encore plus et en fait plusieurs parodies ont également été publiées faisant référence à cette chanson que même Joe Jonas a fait une vidéo parodiant la chanteuse dansant à l’identique d’elle.

Gal Gadot Elle apparaît dans sa publication il y a trois ans portant une sorte de longue veste transparente avec quelques lignes qui forment des figures géométriques, ainsi qu’un body noir qui contrairement à Beyoncé ce modèle a un col roulé.

Cela peut vous intéresser: Gal Gadot captive ses fans en latex avec sa tenue courte