En peignoirs, Demi Rose et son amie souhaitent une belle journée aux fans | INSTAGRAM

Une fois de plus, la belle mannequin britannique Demi Rose est plus que disposée à choyer ses fans, alors cette fois, elle est apparue dans l’une de ses histoires Instagram s’exhibant en peignoir avec l’une de ses meilleures amies Shirin Hossein, qui accompagné dans un moment d’intimité très confortable au sein de son département.

C’est vrai, la belle Demi et Shirin ont passé un excellent moment ensemble et auraient même pu se baigner ensemble, ce ne serait pas une nouveauté car à plusieurs reprises nous avons vu les Britanniques profiter au maximum de la compagnie de ses amis, donnant un nouveau sens à sa façon de traîner avec ces Super modèles.

Son amie est aussi un mannequin célèbre qui a millions d’abonnés sur Instagram et en fait il l’accompagnait lors de son voyage aux Maldives faisant partie d’un grand groupe de mannequins qui ont profité de la situation pour profiter de la richesse et des lieux élégants de ce pays, qu’ils ont aidé de leur présence, grâce à leur pouvoir d’influence ils ont réactivé l’économie locale et attiré plus de touristes.

Cela fait plusieurs jours que Demi Rose est retournée dans son appartement à Ibiza Alors maintenant, elle se concentre sur ses meilleurs jours là-bas, en allant également à des événements et des fêtes élégants où elle ne cesse d’être au centre de l’attention.

Les fans de la jeune femme étaient très heureux d’observer cette vidéo dans laquelle les deux jeunes femmes apparaissent ensemble et envoient des baisers à la caméra, car elles savent que leurs followers sont là pour les regarder et profiter de chaque détail comme celui qui est apparu dans peignoir de bain.

Comme nous le savons, Demi Rose n’est pas seulement une fêtarde, elle passe également ses meilleurs moments à méditer, à lire et à profiter de la tranquillité de sa maison, quelque chose qu’elle a beaucoup pratiqué en 2020, mais elle ne s’attendait pas à faire autant depuis qu’elle avait une longue liste de projets. voyages qu’il a dû réduire au minimum pour éviter tout risque et contagion.

Cependant, la belle jeune femme est plus que prête pour 2021 en attendant que les choses se normalisent et se calment un peu plus avec l’arrivée d’un vaccin, nous pouvons donc sûrement voir que nous visitons des endroits plus paradisiaques dans son aventure sans fin à travers le monde.

Depuis que Demi Rose a commencé sa carrière de mannequin, elle a réalisé à quel point il était facile de poser devant la caméra, alors elle a profité de la situation pour obtenir des contrats avec différentes entreprises et marques renommées et même collaborer avec certaines d’entre elles. Les autres modèles qui ont créé leurs propres lignes de maillots de bain, un exemple clair serait Joselyn Cano qui aide à modéliser et à promouvoir ses vêtements de plage.

La beauté et le charisme de la fille l’ont aidée à conquérir complètement les réseaux sociaux et Internet, étant considérée comme l’un des modèles préférés des utilisateurs et nous pouvons même lire comment ils la demandent et expriment qu’elle est la meilleure de tous afin qu’elle continue en nous donnant beaucoup de contenu et de quoi parler, nous vous recommandons d’être au courant de Show News pour ne manquer aucun détail.

Et tout n’est pas de la modélisation, dans ses histoires, nous pouvions voir ses images habituelles avec des mots de motivation, certains qui l’aident beaucoup à réfléchir et à diriger sa vie là où il a toujours voulu prêt à réaliser ses rêves et ses objectifs basés sur le dévouement et l’effort, un bel exemple de vie .