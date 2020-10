En petit maillot de bain rouge, Esther Exposito allume les filets | AP

La célèbre actrice espagnole Ester Exposito a partagé une photo sur son compte Instagram officiel portant un petit maillot de bain couleur rouge laissant ses millions d’adeptes stupéfaits.

Ester Exposito a hypnotisé des millions de personnes à travers le monde depuis son apparition dans la série Netflix “Elite” et une fois de plus, elle a montré son incroyable beauté en bikini minuscule.

La célèbre actrice espagnole a partagé un La photographie Sur son compte Instagram officiel où elle est allongée au soleil et apprécie pleinement sa silhouette élancée.

Comme prévu, l’ancienne protagoniste de la série “Elite” a attiré les soupirs de ses followers sur Instagram, alors qu’ils ont rapidement réagi avec leur cœur et des centaines de compliments lancés dans les commentaires de la publication d’Ester.

Sieste au soleil », a écrit Exposito sur la photo.

Cliquez ici pour voir la photo d’Ester.

En moins de 30 minutes, la photo de la belle actrice a rapidement dépassé les 2 millions de réactions et en quelques heures à peine elle compte plus de 6 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses followers.

Auparavant, Ester Exposito a partagé des images en bikini et en profitant du soleil, ce qui, comme prévu, est devenu une tendance, il n’est donc pas surprenant que cela ait fait une telle impression.

Il convient de mentionner que l’espagnol est l’une des célébrités les plus tendances et les plus populaires sur les réseaux sociaux, car ce n’est que sur Instagram qu’elle accumule plus de 25 millions de followers.

De plus, l’actrice est sur le point de lancer une nouvelle série avec son petit ami, l’acteur mexicain Alejandro Speitzer, et la série sera présentée en première le 16 octobre.

Il ne fait aucun doute que l’actrice espagnole de 20 ans pourrait battre son propre record avec cette photographie s3nsuelle qui a laissé des milliers et des milliers de personnes sans voix.

Et bien que la plupart des gens préparent déjà leur manteau pour affronter l’air froid qui accompagne l’automne, Ester n’est pas disposée à la laisser bronzer, ou du moins c’est ce qu’il semble, car elle aime la porter. minuscules b1kinis.

Il est à noter que c’est au mois de mai de cette année qu’Ester Exposito a atteint plus de 7 millions de likes avec une photo dans laquelle elle pose topless, cependant, nous pensons que cette photo du b1kini rouge dépassera de loin la photo précédente qui a accéléré le cœurs de ses millions d’adeptes.

Actuellement, le compte Instagram officiel de l’actrice espagnole dépasse les 25 millions de followers, ce qui en fait l’une des célébrités avec le plus de followers sur ce réseau social, dépassant déjà presque l’actrice mexicaine Danna Paola.

Actrice avec qui ils l’ont comparée à plusieurs reprises, puisque tous deux étaient des protagonistes de la célèbre série Elite, ce qui a contribué à relancer leur carrière, cependant, aucun d’eux ne fera partie de la nouvelle saison, car ils l’ont fait nouveaux projets.

En plus de traverser un grand moment de sa carrière, Ester traverse également un grand moment de sa vie amoureuse, puisqu’elle est plus que jamais amoureuse de l’acteur sinaloan Alejandro Speitzer.

En fait, tous deux ont montré sur les réseaux sociaux à quel point ils s’amusent ensemble, ils se sont même rendus à Rome après avoir passé plusieurs semaines à part en raison de la pandémie.

Comme vous vous en souvenez, Alejandro et Ester se sont rencontrés lors du tournage de la mini-série “Quelqu’un doit mourir”, qui sortira le 16 octobre sur Netflix, et depuis, ils se sont déjà séparés.

Bien que, comme déjà mentionné, ils aient dû passer par l’emprisonnement séparément (elle, en Espagne, et lui, au Mexique), leurs retrouvailles étaient encore très spéciales et ils en ont profité pour s’évader pendant quelques jours à Rome et ses rues ont été témoins de leur amour.

