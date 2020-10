En photo naturelle! Sharon Fonseca a montré sa grossesse avancée | Instagram

Sharon Fonseja a surpris ses fans dans un La photographie La partenaire de Gianluca Vacchi a fait sensation sur les réseaux sociaux, montrant sa grossesse.

A partir du moment où ils ont annoncé qu’ils attendaient un bébé Gianluca Vacchi et Sharon Fonseca Ils étaient extrêmement heureux car l’homme d’affaires italien est son premier enfant.

Vous vous souvenez sûrement que Gianluca Vacchi est l’un des influenceurs et célébrités Internet qui a causé le plus d’agitation ces dernières années, car il profite pleinement de la vie et montre constamment son luxe sans aucune pénalité.

Il a même sorti un livre où il explique comment on peut “profiter de la vie”, Vacchi est devenu célèbre pour ses vidéos où il danse avec de belles femmes en maillot de bain, devenant vite une tendance bien que depuis qu’il annonce le grossesse de sa petite amie a déclaré que les vidéos avaient été un peu moins partagées.

Il y a quelques heures elle a partagé cette photo où elle apparaît en noir et blanc, sans aucun vêtement montrant son ventre, le mannequin et femme d’affaires s’apprête à donner naissance à une belle fille.

Gianluca a été caractérisé par un style extravagant dû à son mode de vie, heureusement il est millionnaire et a la capacité économique de le faire avec tout le goût du monde, il a actuellement 52 ans mais maintient sa silhouette comme s’il était un jeune homme de 30 ans.

Dans des vidéos constantes, nous avons vu comment l’homme d’affaires italien exerce sa silhouette, bien qu’il ait des tatouages ​​sur tout le corps, les muscles sont assez visibles, il en prend soin et surtout le montre avec un sourire plutôt coquin.

Quant à Sharon Fonseca Elle partage généralement des images avec son partenaire et profite de la même manière du luxe qu’il lui offre, comme déjà mentionné, elle est aussi une femme d’affaires et a la possibilité de dépenser pour ce que j’aime le plus, cependant Sharon a été caractérisée par sa simplicité.

Tout au long de ces mois, nous avons pu voir la croissance et le développement de son bébé alors qu’elle était dans le ventre de Sharon, chaque mois qui passait, elle avait l’air plus spectaculaire, toute femme enceinte est toujours belle.

Elle m’a tellement appris sur la force de l’amour et espère une bonne description qu’elle a utilisée dans son message.

Si vous voulez voir la photographie artistique de Sharon Fonseca, cliquez sur le LIEN suivant afin que vous puissiez profiter de voir une belle mère.

Chacun des messages que vous avez publiés Sharon Fonseca Tout au long de sa grossesse, elle ne va plus ici, elle a toujours de beaux mots à lui dire à une occasion où elle a écrit qu’elle était son adoration et qu’elle aimait ses mots qu’elle lui répétait constamment.

Et bien à un moment donné, certains ont critiqué leur relation, la vérité est qu’aujourd’hui, ils ont tous deux l’air bien ensemble malgré la différence d’âge, surtout en amour.

Aux fans de Sharon Fonseca d’origine latino-américaine doit être enthousiasmé car en plus de parler anglais, il parle couramment l’espagnol, puisqu’il est d’origine vénézuélienne, il a actuellement 25 ans et est devenu une célébrité grâce à sa popularité et sa relation avec Gianluca Vacchi.

Lorsque le millionnaire italien a partagé une vidéo où il est apparu avec Sharon et a révélé qu’il était enceinte, il l’a dit avec des mots émotionnels que même des larmes coulaient sur son visage avec émotion.

Le couple a constamment partagé des vidéos de danse amusantes, toutes deux vraiment charmantes.

