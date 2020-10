En position, Emily Ratajkowski enthousiasmée par la nouvelle collection de mode | INSTAGRAM

Le célèbre ancien modèle Victoria SecretEmily Ratajkowski, a cependant vécu la vie qu’elle a toujours voulu un peu plus loin des projecteurs, tout en continuant à collaborer avec certaines marques de l’industrie de la mode.

A cette occasion, “Em Rata” s’est mis dans une position qui a retenu l’attention de beaucoup, puisqu’il est sur un canapé et que je porte maintenant un nouveau ligne de vêtements auquel vous participerez très prochainement.

C’est ainsi qu’elle a laissé tous ses followers la bouche ouverte, la regardant de cette façon alors qu’elle était très excitée par le lancement de ce Nouveau collection de vêtements, qui cherche à se joindre au nom du modèle pour créer une nouvelle tendance de la mode.

Jusqu’à présent, la publication a réussi à atteindre plus de 611000 likes en peu de temps, accumulant également de nombreux commentaires, où des femmes et des hommes la complimentent et lui font des compliments, ce qui ne peut manquer à son profil.

L’ensemble est très frappant et avec un imprimé animal, en particulier un imprimé zèbre, quelque chose qui a beaucoup surpris les internautes, car ils s’attendaient à une proposition légèrement différente et peut-être pas si répétitive, car ils considèrent que cette impression ne pouvait plus être considérée comme quelque chose de nouveau ou Tendance cependant Emily est très enthousiaste de le présenter et il y aura sûrement d’autres pièces qui passeront les normes élevées des utilisateurs.

De nos jours, il semble que les gens qui sont sur Internet sont les juges finaux de tout, ils ne peuvent donc pas cesser de donner leur avis sur n’importe quelle question, dans ce cas les Instagramers, malgré cela, les filles célèbres continuent comme si rien et ils continuent à faire leurs propositions, en téléchargeant de plus en plus de contenu pour garder leurs fidèles fans gâtés et heureux.

C’est le cas des fans d’Emily Ratajkowski qui savent qu’elle est une fille entreprenante, travailleuse et surtout belle étant l’une de ses filles préférées qui continuent sur les réseaux sociaux, profitant de la situation pour ravir ses élèves pendant un moment.

Il est à noter qu’Emily aime promouvoir les vêtements qu’elle crée ou auxquels elle participe, car il n’y a pas de meilleur modèle pour poser dans ses nouveaux produits qu’elle-même, alors elle finit toujours par capturer sa beauté en conjonction avec ses produits, faisant vos fans ont soif de ce type de contenu.

Emily Ratajkowski est l’une des meilleures mannequins au monde, même si elle ne participe plus aux défilés de mode, elle est toujours l’une des meilleures en posant et a utilisé à plusieurs reprises son audace pour continuer à avoir un public. Il faut également se rappeler qu’Emily était au centre des critiques, pour la façon dont elle est apparue avec son mari, même si à la fin on a appris qu’elle était à la maison pour donner l’exemple et éviter les butins.

Au cours de cette distanciation sociale, la jeune femme a partagé certains de ses passe-temps sur ses histoires Instagram, où elle a partagé qu’une grande partie de son temps avait été utilisée pour faire ce qu’elle n’était normalement pas capable de faire, comme passer du temps de qualité avec sa famille et lire. un autre livre que j’avais en attente.

Enfin, il est important de dire que dans la publication, vous pouvez trouver le lien vers la page officielle de la marque de vêtements avec laquelle elle s’est jointe, vous pouvez y trouver le moyen d’acheter les produits si vous êtes intéressé, bien que vous deviez vérifier leur disponibilité de Livraison.