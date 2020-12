En pyjama, les Beckham jouent une drôle de carte postale de Noël | Instagram

Ongle Noël différent mais sans oublier le plaisir, était la façon dont les Beckham ont célébré cette occasion, les pyjamas étaient les protagonistes des membres de la grande famille sur une carte postale qu’ils ont partagée récemment.

S’il y a une famille qui a toujours de quoi parler, elle est composée des membres de la Beckham, qui a partagé une photo récente de l’une des poses les plus attachantes de Noël.

Les Beckham sont l’une des familles les plus connues, leur grande popularité vient à la fois de la star du bal, David Beckham quant à l’ex Spice Girl, Victoria Beckham et maintenant un véritable entrepreneur dans l’industrie de la mode en s’aventurant comme créateur de mode pendant quelques années.

A cette occasion, ils étaient présents sur les réseaux sociaux pour partager un message avec leurs followers à qui ils ont montré l’une des images les plus touchantes.

Un Noël où les membres de la famille ont enfilé des pyjamas avec le même design pour accueillir cette fois.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Au milieu d’une année difficile en raison de la présence du virus, les Beckham arrivent à se rappeler que le meilleur de ces moments est de rester ensemble, comme le montre le drôle de cliché.

Pour les héritiers du footballeur et du designer, c’est l’un des jours les plus spéciaux et ils l’ont montré sur cette photo qui est devenue une amusante félicitation.

Moments spéciaux en famille. Joyeux Noël à tous », a écrit David Beckham dans l’une des photos les plus parlées de cette journée.

Les membres de l’une des familles britanniques les plus populaires dans le domaine du divertissement partageaient le même design de pyjama avec un ensemble de pantalons et un chemisier en soie bleu marine avec des détails blancs (également connu sous le nom de «pull laid»).

Et c’est que la famille composée de David, Victoria et leurs enfants, Roméo, Harper, Brooklyn et Cruz ne passent pas longtemps ces dates alors ils accordent toujours la priorité à rester ensemble pendant ces célébrations, et une fois de plus ils en ont fait un moment spécial.

De plus, non seulement ils étaient satisfaits de leurs tenues sophistiquées, mais certains d’entre eux comprenaient d’autres composants, les plus petits membres du clan portaient des casquettes de neige, tandis que l’ancien footballeur complétait l’ensemble avec la casquette de baseball classique. Père Noël et des pantoufles.

Sans aucun doute, la publication est devenue la préférée de ses plus de 65 millions de followers et autres internautes sur le réseau. Il ne fait aucun doute que les Beckham parviennent toujours à se démarquer.

Il est à noter que ce n’est pas la seule photo avec laquelle ils ont accueilli l’une des saisons les plus attendues de l’année dans une publication antérieure que le célèbre footballeur a partagée avec l’une de ses filles où elles portaient un masque mignon et amusant.

Les deux sont apparus avec un masque qui recréait la partie supérieure du visage de l’un des rennes les plus populaires de Père Noël, Rodolfo.

Leurs nez rouges les ont trahis tandis que David accompagnait l’image d’un message avant l’arrivée de Noël.

N’oubliez pas ces carottes pour le renne S’amuser au magique @laplanduk .. @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven tu nous manques buste @brooklynbeckham, était le message avec lequel David accompagnait la publication.

Comme ils l’ont montré à d’autres occasions, la relation de David et Victoria avec leurs enfants est très étroite, et tous deux ont partagé qu’ils étaient de fiers parents, en particulier de Brooklyn, l’aîné d’entre eux à 21 ans et qui semble être un Responsables, ils sont suivis de Roméo, 17 ans, Cruz, 15 ans, et Harper, huit ans.

Vous pouvez également lire Victoria Beckham concevra la robe de mariée de sa belle-fille

David et Victoria Beckham se sont mariés le 4 juillet 1999 lors d’une cérémonie qui a attiré l’attention du monde entier mais n’a été suivie que par 29 invités, dont l’un était leur premier-né, qui était entré dans leur vie quatre mois plus tôt. .