En rouge, Salma Hayek montre ce qu’elle a sous le soleil | AP / . / .

À 54 ans, la belle Salma Hayek a ébloui Instagram en montrant tout ce qu’elle a dans un formidable maillot de bain rouge. Le producteur de Monarque Netflix n’a pas hésité à montrer sa silhouette sinueuse sous le soleil.

Avec le beau bleu de l’eau, Salma Hayek s’est allongée sur ce qui semblait être une couchette et, pour plus de confort, s’est entourée d’oreillers blancs. La star hollywoodienne a choisi un maillot de bain rouge ajusté pour montrer sa silhouette, ses jambes et son décolleté prononcé.

Le célèbre actrice Il accompagnait sa tenue de lunettes de soleil sombres et ses cheveux rassemblés. Le protagoniste de Frida a partagé la photo il y a deux jours et a dépassé le demi-million de réactions sur le célèbre réseau social.

La boîte de commentaires de la publication de Salma Hayek était remplie de compliments pour la star et ceux qui disent qu’elle ressemble à une vraie sirène. La star sait qu’une image vaut mille mots, alors elle n’a pas jugé nécessaire d’écrire quoi que ce soit et elle s’est limitée à projeter à quel point elle était détendue et heureuse à cet endroit.

L’actrice de 54 ans est l’exemple parfait que l’âge n’est qu’un chiffre, car malgré le passage des années, elle a l’air vraiment spectaculaire, avec une silhouette que toute jeune femme envierait et un visage privilégié.

Salma Hayek C’est le signe parfait que le naturel est le meilleur et avec une bonne alimentation et de bonnes habitudes, la beauté peut être préservée. De plus, l’actrice a récemment révélé son secret de jeunesse éternelle, ce que ses fans ont grandement applaudi.

En dehors des traitements excentriques et coûteux, à la stupéfaction de beaucoup, la belle actrice mexicaine attribue sa beauté et sa jeunesse aux roses, oui, Salma Hayek a souligné que son rituel de beauté consistait à se laver le visage à l’eau de rose tous les jours.

Le secret de cette star hollywoodienne est très contraire à ceux qui ont été conseillés dans sa jeunesse, puisque l’épouse de François-Henri Pinault Il a avoué qu’ils lui avaient dit qu’il devait mettre du Botox sur son visage avant que les premières rides ne commencent à apparaître, ce qu’il a bien sûr décidé de ne pas suivre et le souligne comme le pire conseil beauté qu’ils lui ont donné.

Il convient de noter que de nombreuses personnes célèbres ont radicalement changé leur visage en raison d’un excès de botox et d’autres traitements invasifs qui ont fini par laisser même les grandes stars du monde du divertissement méconnaissables.

La belle femme Veracruz a préféré suivre le chemin de la nature et c’est ainsi qu’elle préserve sa beauté enviable, qu’elle aime montrer à ses plus de 17 millions de followers sur Instagram.

Salma Hayek est devenue une influenceur Et elle partage généralement des photos de sa vie quotidienne sur ses réseaux sociaux, mais aussi des images comme celle de cette occasion avec laquelle elle vole les soupirs de tout le monde, car à 54 ans la célèbre actrice est fière de qui elle est et sa beauté naturelle.

Pour Salma, poser en maillot de bain ou avec beaucoup moins n’est pas un problème, ni un problème pour montrer son visage naturel, une position que beaucoup de femmes devraient prendre puisque l’amour de soi et la confiance en soi sont un accessoire basique et très puissant.

La star hollywoodienne se consacre à profiter de chaque instant, à profiter de sa famille et à faire ce qu’il aime le plus: des divertissements pour ses fans devant ou derrière les scènes, comme dans la série à succès Monarca.