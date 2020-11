E

cobuilder est un jeu que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. C’est amusant à jouer, mais vous apprend également tout sur les écosystèmes – qui jouent un rôle clé dans le maintien d’un environnement naturel diversifié et sain autour de nous – et comment les plantes et les animaux interagissent en leur sein via les chaînes alimentaires.

Les écosystèmes sont composés d’un réseau complexe de liens et d’interactions entre les organismes vivants et leur environnement et climat, y compris la lumière du soleil, les précipitations et la température. Si l’un de ces liens ou éléments est modifié ou supprimé, les écosystèmes perdent leur équilibre naturel. Ils peuvent même s’effondrer, avec des résultats désastreux pour tous les organismes vivants impliqués – y compris les humains.

Les acteurs d’Ecobuilder doivent élaborer des stratégies pour maintenir les plantes et les animaux dans leurs écosystèmes simulés à coexister en harmonie et empêcher les espèces de disparaître.

en relation

L’intelligence d’Ecobuilder est qu’en plus d’être quelque chose que vous pouvez jouer pour le plaisir, c’est aussi un jeu de recherche. Utilisant le crowdsourcing et la science citoyenne, il permet aux scientifiques d’étudier les stratégies réussies imaginées par les acteurs et de déterminer si elles peuvent être appliquées aux écosystèmes dans la vie réelle.

Jonny Zheng, un jeune de 26 ans qui a développé Ecobuilder dans le cadre de son doctorat avec le département de génie électrique et électronique de l’Imperial College de Londres, déclare: «Ce qui en fait un jeu de recherche, c’est que la simulation que nous utilisons pour décider si les espèces vivre ou disparaître utilise les mêmes équations que celles étudiées par les chercheurs scientifiques et utilisées pour modéliser le monde réel.

«Les équations régissant le fonctionnement des écosystèmes sont extrêmement compliquées, même les scientifiques ne les comprennent pas pleinement. Par exemple, si vous avez même 10 espèces dans un écosystème, vous avez déjà des milliards de combinaisons différentes de réseaux trophiques qui peuvent être créées.

«J’ai conçu le jeu et même je ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans ces écosystèmes lorsqu’ils sont plus gros qu’une dizaine d’espèces. Mais les gens qui y ont joué ont proposé des configurations qui peuvent supporter 40 ou 50 espèces – c’est en fait incroyable.

«Si un joueur d’Ecobuilder trouve un moyen efficace de structurer des réseaux trophiques permettant à de nombreuses espèces de coexister, les chercheurs peuvent examiner ces tactiques et stratégies et essayer de mieux comprendre les équations eux-mêmes.

Jonny a fait une maîtrise à l’Impériale en génie informatique avant de commencer son doctorat en informatique. Il n’était pas un expert des éco-systèmes, il a donc collaboré avec le département des sciences de la vie de l’université sur le projet Ecobuilder.

À propos du projet STEM

Le projet Future London STEM met en évidence l’impact de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques sur le monde. Ce projet est soutenu financièrement par Huawei, qui partage notre objectif de rendre les sujets STEM accessibles et passionnants pour tous. Notre journalisme reste indépendant. Ce projet fait partie de l’initiative Future London d’Evening Standard, qui cherche des solutions à certains des plus grands problèmes auxquels la capitale est confrontée.