Sortant de la piscine, Kendall Jenner montre sa silhouette fougueuse

Le beau modèle et mondain Kendall Jenner elle ravit ses millions d’adeptes chaque jour avec chacune de ses photographies et vidéos exposées dans chaque publication phénoménale, c’est le cas d’une vidéo où elle porte un petit maillot de bain.

Il n’y a pas un jour que Kendall Jenner ne soit pas sur toutes les lèvres sur les réseaux sociaux et comme d’habitude tout tourne autour d’une de ses séances photos les plus controversées, puisqu’il est très courant pour Jenner de poser des vêtements très légèrement.

Et la vérité est qu’une bonne partie de ses succès sur les réseaux sociaux sont grâce à ce type de séance au cours de laquelle la mannequin n’a aucun problème à se faire passer pour Dieu l’a mise au monde ou avec peu de vêtements.

La publication dont nous parlerons n’est pas si récente, car elle a été partagée il y a quelques années, mais elle est toujours rappelée, car c’est un vidéo dans lequel on le voit vraiment heureux de poser dans un petit maillot de bain deux pièces alors qu’il quitte la piscine.

Il ne fait aucun doute que le beau mannequin américain est devenu une icône de la mode et un modèle pour de nombreuses jeunes femmes et a attiré à plusieurs reprises l’attention des utilisateurs de la plateforme.

Cela semble indiquer qu’à cette occasion, Kendall la journée était pluvieuse, car dans le pied de page il n’a mis qu’un emoji de nuage avec de la pluie.

Bien que la publication ait été partagée en octobre 2018, elle compte jusqu’à présent plus de 50 millions de vues et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui sont plus que amoureux d’elle.

Il est à noter que Kendall Jenner est l’une des jeunes promesses de l’industrie du mannequinat, et il ne suffit pas seulement de faire partie de l’une des familles les plus controversées des États-Unis, de mesurer 1,79 mètre, d’avoir des jambes de rêve et de modéliser pour les marques les plus importantes mais aime aussi gâter leurs followers avec ce type de contenu sur leurs réseaux sociaux.

Aussi, avec environ 141 millions d’abonnés Kendall Jenner Elle partage généralement des tenues qui, en plus d’être extrêmement élégantes, sont dignes du défilé, à l’instar des grandes marques de maisons de couture qu’elle représente.

En fait, il y a quelques mois, elle a partagé sur son compte Instagram officiel une photo qui a fasciné son public où elle est allongée sur son lit et bien que son corps ne semble pas complet, une partie de son torse et de ses hanches peut être vue, elle est un peu allongée. côté et vous pouvez voir que le corps est une combinaison de dentelle, de transparences et de minuscules tissus qui embrassent ensemble sa silhouette.

Sans aucun doute, pour des millions de personnes, il est extrêmement facile de différencier Kendall Jenner de ses autres sœurs, d’autant plus qu’elle n’est généralement pas aussi voluptueuse que Kim, Khloé et Kylie, bien que sa sœur aînée Kourtney soit également un peu loin de ce style. de figures voluptueuses.

De son côté, la figure de Kendall Jenner est très stylisé, mince et surtout extrêmement grande, on pourrait dire qu’elle est celle qui a le moins subi des chirurgies esthétiques si elle ne l’a fait en aucune occasion, car ce n’est pas un secret que la plupart de la famille a utilisé ce médium pour se montrer plus attrayants qu’ils ne l’étaient déjà.

Nous connaissons Kendall Jenner comme Kylie Jenner depuis qu’elles n’étaient que des filles, grâce au programme “Keeping Up With the Kardashians” et avec 19 saisons à l’antenne nous avons vu tout le développement physique et émotionnel de chacun des participants de la réalité Montrer.

