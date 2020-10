En quittant la piscine, Yanet García capture un grand moment de sa beauté | INSTAGRAM

La belle et célèbre animatrice, Yanet García, continue d’être l’une des femmes les plus recherchées et appréciées des Latino-Américains, s’y plaçant grâce à son excellente performance en tant que présentatrice météo les années précédentes quand il était à la télévision.

Pour le moment, bien qu’elle soit à la retraite de l’industrie de la télévision la jeune femme a travaillé dur pour étudier pour faire un prof de fitness et pouvoir tirer un revenu de cette activité qui est l’une de ses préférées partout dans le monde.

C’est pourquoi, à cette occasion, il a décidé de nous montrer un excellent moment en quittant la piscine, en nous montrant sa beauté au maximum pour nous montrer qu’elle peut être réalisée avec beaucoup d’efforts et de dévouement.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Une bonne pose, Yanet García montre comment il travaille ses muscles

C’est un excellente photographie dans laquelle elle apparaît dans le patio de sa maison juste après avoir quitté la piscine vêtue d’un costume de plage vert et d’un chapeau de plage qui la rendait spectaculaire en laissant sa silhouette en l’air et en nous montrant à quel point ses courbes sont marquées, le résultat d’un grand cohérence dans le sport et une alimentation saine.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DARE

La photo a été très appréciée, elle a reçu des centaines de milliers de likes et tout le monde était ravi de la voir marcher le long de cette portée en bois et avec ce paysage impressionnant qu’elle nous a donné, car nous ne pouvons pas la voir tous les jours de cette façon car c’est généralement un peu plus réservé, mais prêt à générer du divertissement.

Yanet García a été l’inspiration de beaucoup de ses followers, qui ont partagé via leur Instagram qu’ils avaient été inspirés par la météo pour commencer à aller au gymnase et ainsi pouvoir former la silhouette qu’ils voulaient et non pour les autres mais pour eux-mêmes, quelque chose qu’ils ont spécifiquement mentionné dans les histoires, que Yanet a partagées.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Yanet García est très excitée d’être coach de fitness, tout a commencé lorsqu’une occasion, elle a aidé sa mère en mettant en place des routines d’exercices et un régime qui a beaucoup fonctionné pour elle et lui a fait perdre rapidement plusieurs kilos, donc c’était sa mère elle-même. qui vous conseillerait de vous engager dans la nutrition.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Pour cette raison, Yanet García étudie actuellement dans une école de nutrition aux États-Unis pour se préparer au mieux et ainsi aider les gens à avoir une vie plus saine et à se sentir mieux dans leur peau, ce qui est assez important pour elle.

Tout ce problème remplit la belle jeune femme de satisfaction qui est récemment revenue pour effectuer son travail de météorologue pour signaler l’ouragan “ Delta ” qui était dans la catégorie 3, bien que Conagua ait précisé qu’il restait dans la catégorie 4 avant de toucher terre.

Et c’est ainsi que nous nous sommes à nouveau excités au pouvoir, même si c’était pour lire ses propos à ce sujet, car comme on le sait, il ne s’est pas arrêté devant une caméra depuis longtemps pour nous donner toutes les informations sur les phénomènes météorologiques comme il le faisait auparavant.

Yanet a récemment eu la visite du plus célèbre expert canin au monde, le mexicain César Millán, qui leur a donné votre temps et votre sagesse pour aider le jeune chien comportementaliste, qui ressent une grande motivation et une grande inspiration pour faire partie de Latinos comme elle lui a même écrit qu’elle l’aime et l’admire beaucoup dans un post.