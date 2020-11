L’Amérique latine se souvient encore de Roberto Gómez Bolaños, plus connu sous le nom de «Chespirito», qui s’est consacré pendant plus de 3 décennies au partage de l’humour.

La façon dont Chespirito est venu à la télévision était inattendue; Bien qu’il ait étudié l’ingénierie mécanique, à l’âge de 20 ans, il entreprit de créer des scripts pour la radio et la télévision.

Son soin et son dévouement l’ont amené à collaborer avec des personnalités de l’époque telles que Viruta et Capulina, il a ainsi réalisé la capacité qu’il avait à improviser des dialogues, jusqu’à ce qu’il crée ses propres personnages.

En pensant au nom de scène qu’il adopterait, l’idée d’être comme Shakespeare lui vint à l’esprit, qui lorsque “Chekspir” sonna, devint “Chespirito”.

Chacun des rôles qu’il a joué a fini par gagner une valeur incalculable, car ils sont devenus des personnages attachants au fil des ans, dont l’estime s’est maintenue pendant des générations.

El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, Docteur Chapatín, El Chómpiras et Chaparrón Bonaparte ne sont que quelques-uns de ces personnages qu’il a créés à partir de papier pour qu’ils prennent vie dans leur propre peau, devant l’écran.

Cependant, pour créer “El Chapulín Colorado”, il a traversé un long processus, après avoir créé des scripts dans “Comédiens et chansons” en 1950, jusqu’aux années 70, qui a fait sienne l’expression “Suivez-moi les bons”.

Pour Chespirito, le Chapulín Colorado était un héros qui faisait face au danger même quand il savait qu’il était faible. Avec ce personnage, je voulais souligner que le courage n’existait pas toujours, mais s’obtenait en surmontant les peurs.

El Chavo del 8 était son autre plus grand personnage, l’un des plus imités, mais avec un côté plus mélancolique. Cet enfant sans famille qui vivait dans un tonneau nous a fait rire plus d’un et a aussi été source de larmes dans certains épisodes et même dans ses films.

Bien qu’il ait déjà été marié à Graciela Fernández, avec qui il a eu six enfants, il a retrouvé l’amour chez l’une de ses compagnes de programme: Florinda Meza, qui l’a accompagné jusqu’à la fin de ses jours, il y a six ans.

Bien que Chespirito ait créé du contenu original jusqu’en 1980, ses émissions sont restées à l’antenne jusqu’au milieu des années 1990; plus tard, son humour s’est déplacé vers le domaine de l’animation, respectant les personnalités et les phrases de ses personnages emblématiques.

Aujourd’hui, nous nous souvenons de lui comme l’un des comédiens les plus notoires que le Mexique ait offert au monde, dont le corps repose dans le Panteón Francés de la Piedad, à Mexico.