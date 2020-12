En souvenir de Joselyn Cano avec un maillot de bain inspirant! | Instagram

L’un des modèles qui continue de captiver ses followers est sans aucun doute Joselyn Cano, qui avec l’un de ses emblématiques maillots de bain ravit ses fans à chaque fois qu’ils la regardent.

L’un des noms les plus reconnus dans le monde des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, a montré qu’en dépit de ne plus nous rencontrer, il est toujours l’un des favoris.

Il y a quelques semaines, la nouvelle que Joselyn Cano avait perdu la vie est devenue une tendance immédiate, peu d’entre nous ont expliqué ce qui s’était passé, puisque tout avait été très soudain, le mannequin n’avait que 29 ans.

En plus d’être une belle jeune femme en bonne santé et aussi la mère d’une petite fille identique à elle, ils étaient aussi une grande femme d’affaires en plus d’être une célébrité dans les réseaux sociaux, jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude ce qui lui est arrivé, des rumeurs suggèrent qu’il a subi une chirurgie esthétique en Colombie dans laquelle il aurait perdu la vie, mais rien n’a été confirmé jusqu’à présent, ce ne sont donc que des rumeurs.

Bien qu’il ne soit plus avec nous Joselyn Cano Elle continue de surprendre ses fans qui lui manquent beaucoup, car des semaines avant de partir, elle partageait continuellement du contenu sur Instagram.

Ramenez-moi, j’ai passé un merveilleux moment à me détendre. Je n’ai pas porté de maquillage pendant tout le voyage, je me suis juste concentré sur le bronzage et la bonne alimentation. La nourriture était incroyable », a écrit Joselyn Cano.

2 mai 2018 Joselyn Cano Elle a partagé une photo dans laquelle elle apparaît dans l’un de ses formidables maillots de bain, ce qui sera sûrement une grande inspiration pour se souvenir de ses millions d’adeptes qui lui manquent.

Le maillot de bain que porte Joselyn Cano est une pièce, mais il semble en être deux, car il couvre à peine une partie de sa silhouette, comme vous le savez bien, Josey Cano était une jeune femme extrêmement voluptueuse, à tel point que son surnom était l’un des internautes était “La Kim Kardashian Mexicana”.

Le maillot de bain de plage de la modèle Il est de couleur beige dans la partie de son abdomen il est montré complètement seulement il rejoint les côtés, dans la partie supérieure il est un peu transparent mais ses charmes ne sont pas perceptibles car il a des pierres qui cachent ses parties nobles.

Sûrement la pièce que la belle Joselyn Cano est de sa collection et est-ce que le modèle Elle était une femme d’affaires qui et une possible créatrice de maillots de bain, avait une ligne intéressante de maillots de bain, certaines de ses pièces étaient également utilisées par d’autres modèles importants comme Demi Rose, on peut le voir sur la page qu’elle a dédiée à ses maillots de bain.

Joselyn Cano avait l’habitude que lorsqu’elle atteignait un certain nombre de publications, elle devait supprimer certaines de ses photos et vidéos, actuellement dans son compte on n’en trouve que 264 et 13 millions d’abonnés.

Malheureusement, le jour où la nouvelle de son départ a été partagée, les commentaires ont été automatiquement bloqués, peut-être pour éviter les commentaires de ses millions de followers, même si certains devaient être des condoléances à sa famille.

Une vidéo a été partagée récemment dans laquelle le supposé chirurgien qui avait traité Joselyn Cano est apparu, mais le médecin a assuré qu’à aucun moment il ne l’avait assisté et son personnel non plus, cette surprise est devenue une tendance immédiate, jusqu’à présent, sa famille l’a s’est tenu à l’écart des commentaires et n’a pas fourni d’informations.

