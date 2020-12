Chiquis Rivera sait qu’elle a d’énormes courbes, qu’elle n’hésite pas à montrer à la moindre occasion; Mais la photographie en question est une opportunité toute particulière puisqu’avec un seul vêtement et une image spectaculaire, la fille de Jenni Rivera a marqué un avant et un après dans sa vie et sur son compte Instagram officiel.

L’interprète de Bravo et tu verras Il a partagé la célèbre photographie le 22 septembre pour annoncer son retour, plus fort que jamais sur les réseaux sociaux.

Chiquis Rivera a posé comme coquette pour la caméra de ses draps blancs et avec un seul vêtement, ses partisans sont devenus fous à l’idée que dans la partie supérieure, qu’elle a soulevée pour mettre en valeur, elle ne portait aucun vêtement.

Pour rendre la photo qu’elle a partagée pour tous ses followers sur Instagram plus écrasante, la célèbre chanteuse a posé très sérieusement et “comme si je ne m’en rendais pas compte” depuis son lit.

Chiquis Rivera accompagné de l’image de la phrase «Reboot», qui signifie redémarrer. En effet, la publication avec plus de 275 mille réactions a marqué un redémarrage de sa vie et de son compte sur le réseau social.

Juste avant cette publication, il n’y en a plus dans le compte officiel de Chiquis Rivera, c’est parce que la lauréate du Latin Grammy a supprimé toutes ses publications après que le tumulte de sa séparation d’avec Lorenzo Méndez a augmenté.

La célèbre a révélé à travers un communiqué sur ce réseau social qu’elle et l’ancienne chanteuse de La Original ont mis fin à leur mariage d’un commun accord et «le cœur lourd».

L’interprète a souligné qu’ils avaient décidé de partager ce moment, comme beaucoup d’autres dans leur relation, avec leurs adeptes car ils sont une partie importante de leur vie, mais que maintenant les deux avaient des chemins différents.

Selon un hôte, Chiquis a menti, car Lorenzo Mendez Il ignorait l’existence de cette déclaration et apprit la fin de son mariage de la même manière que les adeptes. Cela a accru le tollé et Chiquis Rivera a décidé de s’éloigner des réseaux sociaux.

Récemment, il y a eu des rumeurs de réconciliation entre le célèbre couple; Cependant, il y a ceux qui ont exclu cette possibilité et ont souligné que les deux se sont rencontrés pour faire des passes et être harmonieusement amis.

Parmi les rumeurs, il y avait aussi ceux qui ont assuré une réconciliation puisque l’interprète attendrait un bébé de Lorenzo.

Début 2020, des rumeurs de grossesse avec la fille de Jenni Rivera découverts, ils ont été causés par une série d’images que Chiquis a partagées à propos de visites chez le gynécologue et d’une échographie. Cependant, le célèbre a partagé que les visites étaient dues à une condition et non à une grossesse.

Juste après sa rupture avec la chanteuse, Janney Marin Elle a avoué qu’elle avait congelé ses œufs puisqu’elle voulait être mère à l’avenir, elle ne savait pas quand, mais elle ne voulait pas perdre l’occasion de la maternité.

Ce fameux vice entouré de rumeurs, mais a réussi à y faire face une à une. En eux et lié à la congélation de ses ovules, celui qu’elle serait donneur pour son frère Jhonny pour avoir des enfants a émergé. Il convient de noter que Jhonny López s’est déclaré ouvertement gay et s’est apparemment rétracté plus tard.

Quoi qu’il en soit, plein de rumeurs et de controverses, ce qui est certain, c’est que la famille Rivera sera toujours à l’abri de ses adeptes et de l’énorme amour qu’elle porte à la Diva de la Banda.