Conchata Ferrell, décédée mardi à l’âge de 77 ans, était surtout connue pour son rôle de Berta pendant 12 saisons sur Two and a Half Men. Elle a également obtenu une nomination aux Emmy pour son rôle de Susan Bloom sur LA Law. Un personnage, cependant, qui vit parmi les fans de classiques cultes est son personnage, Helen, d’Edward Scissorhands.

Personnage mineur de l’histoire, Helen de Conchata a été la voisine curieuse. Son passage à l’écran l’a souvent vue sortir de chez elle avec ses bigoudis. Le film de Tim Burton est sorti en 1990 et a fait jouer le personnage principal à Johnny Depp aux côtés de Winona Ryder, qui tombe amoureuse de Scissorhands. Cela a fini par être le premier des deux films de Burton dont Conchata ferait partie. La seconde était Frankenweenie, un film d’animation de 2012 dans lequel elle a exprimé le rôle de Bob’s Mom.

“Edward Scissorhands”, membre de la distribution, Conchata Ferrell, décède à l’âge de 77 ans. pic.twitter.com/Ix0w3plGkm – Mises à jour de Tim Burton (@TimBurtonDaily) 13 octobre 2020

La défunte actrice avait des rôles sur tous les spectres, nombre de ses plus grands rôles se présentant sous la forme de comédies et de drames. Cela étant dit, son rôle dans Scissorhands n’était qu’une étape dans l’industrie du film d’horreur. Elle était récemment dans le film de Michael Dougherty 2015, Krampus, dans lequel elle est apparue en tant que tante Dorothy. Le réalisateur du film anti-Noël a rendu hommage à Ferrell avec un tweet. Rendant hommage au large éventail de personnages qu’elle a joué, Doughterty l’a qualifiée de «légende d’acteur sous-estimée», ajoutant qu’elle avait la capacité «d’apporter un sourire» au visage de n’importe qui qu’elle rencontrait.

Les hommages pour Ferrell ne se sont pas arrêtés là. Ses anciennes co-stars de Two and a Half Men, Jon Cryer et Charlie Sheen, lui ont tous deux rendu hommage sur les réseaux sociaux. Cryer a partagé qu’il «pleurait pour la femme qui me manquera» après avoir appris son décès, ajoutant un sentiment similaire à Dougherty en ce qu’elle apportait de la joie dans la vie de tant de gens. Il a dit qu’elle était une «belle humaine» et quelqu’un qui a séduit les gens par sa «chaleur et sa vulnérabilité». De même, Sheen, qui a travaillé aux côtés de Ferrell pendant les huit premières saisons avant de quitter la série, l’a décrite comme une «pro consommée» et «une amoureuse absolue». Quelqu’un qu’il considérait comme un «véritable ami», la perte de Ferrell était «choquante et douloureuse» pour Sheen à digérer, selon son tweet.