En talons moelleux! Thalia avec mini peignoir et quelques vêtements

La belle chanteuse mexicaine Thalia À 49 ans, il continue de réveiller des pensées impures parmi ses abonnés Instagram, et il a également récemment posé avec des photos audacieuses vêtu seulement d’une mini robe et de talons en peluche roses.

Jolie, charismatique, audacieuse et talentueuse sont quelques-uns des adjectifs qui décrivent parfaitement la belle Thalía, qui depuis ses débuts dans le monde artistique a captivé tout le monde avec son talent et sa beauté inégalés.

C’est ainsi qu’à l’occasion de la célébration de son 49e anniversaire le 26 août, la célèbre chanteuse a partagé 2 photos où elle a montré à ses fans et à ses haineux que les années ne font que la rendre plus belle.

Dans la luxueuse salle de bain de sa maison, vêtue seulement d’une mini robe en satin, lingerie Dans un ton violet et des talons moelleux, c’est ainsi que l’interprète de “Amor a la Mexicana” a été vue, devant ses plus de 16 millions de followers.

Bon anniversaire pour moi! Et c’est comme ça que mon anniversaire m’attrape, dans une robe et des sous-vêtements assortis de ma #thaliasodicollection sur le point de sortir », a écrit Thalia dans le post.

Sans aucun doute, ses partisans à cette époque n’ont pas manqué l’occasion de lui adresser de bons voeux pour terminer une autre année de vie.

L’épouse de Tommy Mottola a également remercié tous ses fans pour les cadeaux et les gages d’amour qu’ils lui ont apportés.

La publication a été partagée le 26 août et jusqu’à aujourd’hui, elle compte plus de 300 000 likes et d’innombrables commentaires et compliments de ses abonnés.

Il ne fait aucun doute que depuis plusieurs années Thalia Elle a donné de quoi parler en montrant sa silhouette et sa beauté spectaculaires sur Instagram et si vous vous demandez ce que fait la diva mexicaine pour si bien se préserver à 49 ans, nous vous en donnerons un aperçu.

En fait, certains de ses conseils beauté ont été partagés par la femme de Tommy Mottola dans son livre “Thalía: Beauty!” et d’autres ont été donnés via les réseaux sociaux:

Évitez de vous exposer longtemps au soleil, et pour éviter les ravages utilisez un écran solaire 60 SPF. Il n’y a aucune excuse pour une routine d’escalade ou pour courir dans le parc le plus proche. Ses cheveux sont l’un des plus enviés, et c’est pourquoi elle essaie d’en prendre soin, surtout quand ils entrent en contact avec la piscine ou la mer et recommande de les mouiller avant de se baigner, d’appliquer un masque revitalisant, de faire une queue de cheval et ainsi permettre la chaleur du soleil pénètre, de cette façon il évitera que le chlore ou le sel pénètre dans les cheveux et les endommage. Pratiquez le yoga, car il équilibre l’âme, l’esprit et le corps. Il ne croit pas aux régimes et préfère manger sainement, prendre soin de son alimentation pour pouvoir se faire plaisir le week-end. Les sourcils sont le cadre du visage, il est donc très important d’avoir la bonne forme pour chaque personne. Pour le visage, il recommande que les pinceaux pour appliquer le blush ou le maquillage soient parfaitement propres. Vous ne vous endormez jamais sans vous démaquiller, car peu importe votre fatigue, votre peau vous remerciera. La taille de Thalia est pure génétique, mais elle recommande de manger lentement pour aider l’estomac à digérer correctement.

Voici les conseils les mieux gardés de Thalia Pour rester belle et en bonne santé, cependant, comme elle l’a avoué il y a quelque temps, son plus grand secret est de s’entourer de gens positifs: «Cela permet d’affronter la vie avec bonne humeur et joie, ce qui rend chaque femme plus belle.

