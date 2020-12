En tant que déesse, Alexa Dellanos modèle une tenue très attrayante sur la plage | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Alexa Dellanos, a décidé que ce dimanche, la meilleure chose à faire serait de le passer sur la plage alors elle a capturé sa beauté vêtue d’une tenue très attrayante depuis le balcon où elle séjourne, où elle nous a montré la superbe vue qu’elle a depuis Là.

Et c’est qu’après une année aussi difficile que 2020 était la belle fille de Myrka dellanos, La présentatrice de Telemundo, souhaite passer du temps le plus détendu possible et en a profité pour montrer les résultats de la salle de sport sur sa silhouette.

La photographie est la dernière placée sur votre Instagram officiel et a été posté là-bas ce matin il y a environ 2 heures, alors qu’il se réveillait et se préparait pour une journée à la piscine et à la plage dans un endroit luxueux.

Cela pourrait aussi vous intéresser: avec un maillot de bain à Noël, Alexa Dellanos ne pouvait pas couvrir ses charmes

Les fans ont déjà réalisé qu’il avait plus de 23000 likes en très peu de temps, nous pouvons donc apprécier le grand soutien qu’ils lui apportent et l’attention qu’il a. On peut voir comment ses followers commentent beaucoup, cherchant toujours à la flatter et à lui montrer à quel point ils l’aiment car pour eux, elle est l’une des plus belles femmes qu’ils aient vues et veulent lui dire.

Dans les histoires sur son Instagram officiel on peut apprécier un peu plus ce qu’elle a fait ces derniers jours de l’année dans une vidéo on a pu voir qu’elle faisait de l’exercice Même à ces dates festives, car elle avoue qu’elle ne se repose pas un seul jour de l’année. an.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Alexa Dellanos veut garder sa silhouette aussi mince que possible et surtout s’améliorer de plus en plus, car son objectif est de paraître de mieux en mieux et elle l’a atteint.

Elle a également partagé quelques images avec des phrases de motivation et de gratitude, car comme nous le savons cette année, elle était très inquiète pour sa mère puisqu’elle n’a jamais cessé de travailler, cependant, à ce moment-là, elle se sent déjà un peu plus calme que difficile. a passé.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, la vérité est que l’on ne sait pas ce qui nous attend pour cette 2021, la seule chose que nous pourrions faire est de le recevoir à bras ouverts, tout comme Alexa veut le faire, alors elle se fait bronzer en ce moment pour passer une soirée inoubliable et rejeter l’année comme il se doit.

Peu avant Noël, Alexa nous a donné une image incroyable dans laquelle elle s’est habillée d’un bonbon exquis, cherchant toujours à s’adapter aux thèmes qui sont à la mode ou dans ce cas aux festivités et elle le fait très bien.

Nous pourrions aussi la voir faire ses courses car nous devons acheter des cadeaux pour nos proches. Et bien sûr, certains aussi pour nous-mêmes, parce que nous l’avons mérité.

Il ne fait aucun doute qu’Alexa Dellanos continuera à nous donner de belles images et à divertir ses fans, nous vous recommandons donc de continuer à regarder Show News pour ne manquer aucune de ses actualités et curiosités.