En tant que déesse grecque, Niurka Marcos impressionne par son apparence fabuleuse | INSTAGRAM

Nous convenons que l’actrice, chanteuse et danseuse Niurka Marcos, a toujours été caractérisée par le fait de ne pas montrer une once de honte, ainsi que d’être largement reconnue pour poser d’innombrables fois avec toutes sortes de tenues, ou sans elles.

A cette occasion, la belle vedette de 52 ans a partagé sur son profil officiel de Instagram, une photographie pour souhaiter une bonne nuit à ses fidèles, et quelle photo … peut-être plus une s’il s’endormait heureux, grâce à la publication de Niurka.

L’instantané nous permet de voir la belle cubaine caractérisée comme un déesse grecqueNe pas porter de vêtement textile, orner sa silhouette incroyable et travaillée d’un bustier en cristaux collés sur sa peau, un collier de verre exubérant et un diadème font partie de sa tenue.

Ses longs cheveux ondulés et fluides qui peuvent être vus de côté et derrière son dos, les décorations sur le plateau photographique, les rideaux blancs derrière et ce qui semble être une base de forgeron complètent l’incroyable photographie.

Et n’oublions pas tout ce que cela cause aux téléspectateurs, fidèles adeptes et admirateurs de la star, son regard incroyable, pénétrant et dramatique, qui fait trembler plus d’un, son beau et fort visage nous laisse voir la vraie personnalité de la cubaine, faisant tomber encore plus amoureux ceux qui la regardent.

Moins de 24 heures après avoir partagé l’image, Niurka a collecté plus de 18 mille likes et a gagné beaucoup de compliments, de phrases créatives, de salutations et de compliments, ainsi que des émojis de cœurs, de visages amoureux et de feux, qui ils ne peuvent pas être absents.

Sans aucun doute, Niurka est l’une des femmes les plus belles et les mieux préservées de sa génération, car, comme elle nous l’a toujours laissé voir dans ses réseaux, elle maintient sa silhouette en ayant une vie saine, car elle mange une alimentation adéquate et variée. équilibrée et consacre ses heures au travail physique tous les jours dans sa modeste salle de gym à domicile.

Et c’est ça, elle sait que sa lettre d’introduction est elle-même, et ne néglige pas un seul jour, car étant une star, son corps doit impressionner celui qui la regarde, qu’il danse ou exécute une action normale à quoi tout au long de votre vie quotidienne et professionnelle.

Eh bien, il faut se rappeler que le succès total que la star a eu est dû précisément aux activités physiques et sportives intenses qu’elle a menées depuis le début de sa carrière de danseuse, puisque, dès son plus jeune âge, elle a développé l’amour et la passion pour la danse. , agir et cascades.

Il faut se rappeler que, à ses débuts dans les arts du spectacle, Niurka a étudié 4 ans à l’École nationale de cirque de Cuba, plus tard, voyant la situation précaire dans son pays, elle a décidé de se rendre au Mexique, en arrivant d’abord au Yucatan, où elle a obtenu un emploi de danseuse. dans une discothèque renommée de Mérida.

Et c’est là qu’il a commencé à s’aventurer dans le monde du vedetismo, quelque chose qui, à ce jour, le rend trop fier et aime par-dessus beaucoup de choses.

Après diverses apparitions dans des émissions, elle est devenue animatrice de télévision et plus tard devenue actrice dans plusieurs feuilletons télévisés de Televisa, puis est devenue la star de la comédie musicale à succès “Aventurera”, un rôle attachant qui continue de ravir le public et elle se vante d’être l’artiste la plus préférée.

Quelque temps plus tard, nous avons pu voir Niurka dans deux autres pièces de théâtre musical, où elle a participé en tant que protagoniste: «Parfum de Gardenias» et «¡Qué rico Mambo!», Toutes deux très réussies.

Telles sont les principales raisons pour lesquelles Niurka garde son corps dans la meilleure forme possible, avec ses muscles toniques et bien travaillés, avec lesquels, clairement, elle chouchoute aussi ses fans en offrant des photographies où elles peuvent être parfaitement appréciées.