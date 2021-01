B

Au printemps, lorsque les écoles ont fermé leurs portes et que les gens ont commencé à enseigner à leurs propres enfants, je me souviens avoir pensé: «Mon Dieu, ça a l’air amusant».

Je m’imaginais comme directeur de l’école St Rinder pour les enfants charmants; Des planches de mortier désinvoltes, des uniformes chics, une chanson d’école peut-être (Floreat Rinda) et – surtout – moi qui inspire sans effort. Oui, je pourrais finir par donner des lignes pour des cigarettes sournoises derrière le réfrigérateur ou des graffitis dans les toilettes du rez-de-chaussée, mais dans l’ensemble, ce serait Dead Poets Society rencontre The Greatest Showman en passant par Goodbye Mr Chips.

Ce fantasme n’a jamais eu à entrer en collision avec la réalité. Alors que les nouvelles filtraient de mes amis avec des enfants – à propos de l’épuisement incessant, de la frustration, des crises de colère – tout cela semblait un peu moins gai.

Cette fois, j’espère que les choses seront différentes. Les enseignants eux-mêmes ont eu plus de temps à se préparer et ils ont mis au point toute une gamme de nouvelles façons formidables d’éduquer en ligne. Par exemple, le gentil type qui fait actuellement picoter ma peau, enseigne les langues dans une école primaire. Il a créé des petites chansons parfaites pour que les enfants soient enchantés par le français et l’allemand.

Marqués par la bataille depuis le premier verrouillage, nous avons également reconnu à quel point les enseignants sont incroyables dans ce qu’ils font. Peut-être que lorsque la prochaine série d’applaudissements publics retentira dans les rues, nous pourrons également leur glisser un ou deux applaudissements.

Un ami proche et collègue avocat devait comparaître à Woman’s Hour la semaine dernière. Contrairement à certains avocats, mon ami ne fait pas de tribune publique et donne rarement des interviews. Il s’agit toujours des droits de ses clients, de l’état de droit et jamais d’elle. Malgré cela, elle et moi sommes extrêmement proches, alors je voulais être utile.

Alors que l’émission était sur le point d’être diffusée, la présentatrice (Emma Barnett, intellectuellement parfumée) a pris conscience que l’un des autres invités, l’actrice, professeur de danse et activiste Kelechi Okafor, aurait fait des remarques antisémites il y a quelques années. Okafor elle-même a entendu les inquiétudes de Barnett à ce sujet sur le lien Zoom ouvert. Barnett a offert à Oka une chance de répondre aux allégations, mais au lieu de cela, elle a complètement abandonné, comme elle avait raison.

Tout cela m’a rendu profondément triste. Quels que soient les droits et les torts, il semble déprimant que cette chance pour les femmes de différents horizons de discuter de questions importantes ait été éclipsée par une controverse aussi démoralisante. Les commentaires passés d’Okafor eux-mêmes étaient horribles et profondément décourageants. Elle est une avocate éloquente sur tant de sujets – tout cela ressemblait à un gaspillage désespéré. Nous, qui sommes des minorités, devrions être côte à côte. Sinon, nous faisons le jeu de nos oppresseurs potentiels. Il ne faut jamais oublier: s’ils viennent pour moi, ils viennent aussi pour Okafor.

Avec des moments déprimants comme celui-là, nous sommes plus que jamais dépendants des petits bouts d’Internet qui nous rendent heureux. Mais le moindre murmure d’optimisme (une image d’une belle promenade ou d’une cocotte amusante) obtient instantanément un recul maussade du mouvement pro-sombre grandissant. Je sais que les choses semblent sombres. Mais quand je faisais mon documentaire sur l’Holocauste l’année dernière, je craignais honnêtement que le fait de faire face à certaines des atrocités pourrait me priver de tout mon espoir et de mon bonheur. Mais ça n’a pas été le cas. Comme je l’ai dit alors, debout le long d’une colline de tombes en Pologne, le soleil se lèvera! C’est un message qui doit être répété. Le soleil se lèvera, et j’espère – je le promets – très bientôt.