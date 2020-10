Jeune fille, Jennifer López montre que son truc, c’est le jean | .

Alex Rodríguez adore ça! Décidément, les années ne passent pas par la belle Jennifer López qui a reconquis ses followers sur Instagram avec une photographie dans laquelle elle ressemble à une toute jeune fille en jean.

Jennifer Lopez Elle a choisi un jean bleu avec l’apparence d’être déchiré sur ses genoux pour souligner sa taille spectaculaire.

La fiancée d’Alex Rodríguez a posé pour Instagram un peu allongée et avec un look décontracté, mais cela fait paraître JLo de plusieurs années plus jeune.

Cela peut vous intéresser: Maluma vante Jennifer López à ses côtés et sans rien en dessous

La chanteuse et actrice de 51 ans a accompagné son jean d’un haut blanc qui lui a permis de montrer son abdomen bien travaillé, des bottines noires assez confortables et des cheveux ondulés détendus qui la rendent vraiment belle et jeune; le maquillage naturel ne pouvait pas manquer.

La publication partagée il y a un jour a presque atteint deux millions de réactions dans le célèbre et les commentaires avec cœurs, bisous et autres n’ont pas attendu.

Fall, flanelles et famille, a écrit Jennifer López avec la photo.

L’image est accompagnée d’une autre dans laquelle l’actrice montre ses belles jambes en short court et de belles bottines marron, le partenaire de l’ancien joueur de baseball posé depuis quelques escaliers.

Jennifer López a fait sensation après avoir révélé qu’elle faisait partie de la couverture du célèbre magazine Billboard avec Maluma.

La célèbre femme a posé à côté de l’interprète Happy 4 de 26 ans, montrant que l’âge n’est qu’un chiffre, car il n’y avait pas de différence d’âge dans les images et plus encore, pas à l’écran.

Sur les photographies, ils sont tous les deux assez attrayants, avec des costumes qui révèlent beaucoup de peau. Maluma peut être vu portant un pantalon blanc et un gilet ouvert qui lui permet de montrer ses abdos d’impact; mais JLo n’était pas loin derrière, car la chanteuse et l’actrice utilisaient deux costumes.

Sur la page de garde, Jennifer Lopez Elle a posé avec une très belle robe noire, assez dangereuse, puisqu’elle a une ouverture prononcée qui remonte sur sa jambe et montre qu’il n’y a rien en dessous. Un autre de ses costumes en est un qui est assez ajusté et blanc, dont le look ne suffisait pas à montrer les courbes prononcées du célèbre, mais qui présente également d’énormes trous qui permettaient de voir beaucoup de peau de la star latine.

Le chanteur et Maluma forment un couple dans le prochain film Marry Me. Où l’on raconte l’histoire d’une star de la musique (Maluma) qui ne veut pas épouser sa fiancée (Jennifer López).

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Beaucoup prétendent que épouse-moi Ce sera un succès retentissant et toute une histoire déchirante sur laquelle pleurer, les fans des deux célébrités attendent avec impatience sa première.

Mais le travail des deux artistes est allé plus loin et ils ont décidé de faire quelques collaborations musicales. Récemment, le Pretty Boy et le diva du bronx Ils ont rejoint leur talent dans Pa’Ti – Lonely, un couple de chansons qui ont été fusionnées dans le même clip et avec lequel ils ont fait sensation sur les plateformes musicales et les réseaux sociaux.

Décidément, l’union des talents de ces deux stars est un véritable bijou, puisque la chimie entre elles est bien évidente, en sera-t-il également ainsi à l’écran? On ne le saura que lorsque Marry Me sera dévoilé, ce qui n’aura sûrement pas de retards ou du moins pas trop, puisqu’elle a été enregistrée avant la pandémie actuelle de Covid-19.