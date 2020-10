Comme Leopard, Kylie Jenner fait le lancement officiel de ses cosmétiques | INSTAGRAM

Le jour tant attendu est arrivé, Kylie Jenner a enfin fait le lancement officiel de sa nouvelle collection de cosmétiques Kylie cosmetics, qu’elle annonçait depuis plusieurs jours créant une émotion incroyable pour ses fans qui l’attendaient.

Ce n’est qu’hier que la vente de leur Nouveaux produits, qu’elle a annoncé avec une incroyable séance photo dans laquelle elle a fini par se transformer en léopard et aussi ressembler à quelqu’un de très proche, prenant tout le monde qui l’observait par surprise.

Nous parlons dans le clip vidéo officiel de lancement, qui a été enregistré en studio très élégant et qui commence par une apparition de Kylie jamais vue auparavant, avec des cheveux courts et un maquillage à la manière de sa mère, choquant tous ceux qui l’ont observée car à première vue il semble que c’est elle, sans Cependant, c’est un maquillage et coiffure avec laquelle je cherche à honorer et à attirer l’attention.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Souvenez-vous de ses costumes, Kylie Jenner met en ligne une nouvelle vidéo et une jolie photo

Pour continuer avec la vidéo, la partie préférée de tout le monde a été quand, avec un projecteur, Kylie Jenner s’est transformée en léopard, portant les taches de l’espèce de la manière la plus intrépide et attrayante possible comme elle seule le pouvait.

C’est ainsi que se sont également avérées certaines photographies de la vidéo, l’une d’elles placée sur son Instagram officiel et avec laquelle il a réalisé plus de 3400000 likes, ce qui a amené des centaines de milliers de personnes à dire à quel point elles ont aimé l’instantané et comme elle est belle et qu’ils l’admirent beaucoup et attendaient avec impatience son nouvel emploi.

De nombreux fans de Kylie Jenner étaient au courant de cette nouvelle ligne de maquillage grâce au fait que ces derniers jours, elle a téléchargé des histoires dans lesquelles elle a essayé chacune d’elles, montrant qu’elles sont d’excellente qualité et très durables, un détail très important dans ces produits. et cela en fait de première classe.

Il étendait son territoire de vente à des pays un peu plus lointains tels que le Royaume-Uni et même l’Australie, car il a des fans partout dans le monde et il veut qu’ils ne manquent pas sa grande entreprise.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Pouvoir laisser un héritage à sa fille Stormy, avec qui elle profite chaque jour de pouvoir et de passer les meilleurs moments de mère et de fille ensemble, en s’habillant de la même manière et en s’amusant à chaque occasion.

La beauté de Kylie Jenner a fait d’elle l’une des femmes les plus suivies sur la plateforme Instagram, le réseau social où sont téléchargées des photos et des vidéos, pour lequel elle a réussi à atteindre près de 200 millions d’abonnés, un nombre incroyable. même pour une belle mondaine comme elle.

La mannequin s’est efforcée de choyer ses fans avec des photographies professionnelles de la meilleure qualité et cherche toujours à être aussi belles que possible pour ceux qui sont la chose la plus importante de sa vie et grâce à eux, elle a pu faire son chemin en tant que femme d’affaires ce qu’elle considère comme elle. partie préférée de la vie et dans ce que vous souhaitez consacrer à partir de maintenant.