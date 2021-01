En tant que pièce de musée, Alexa Dellanos pose dans une exposition d’art | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine, Alexa Dellanos a réussi à booster sa carrière ces derniers mois en publiant toujours les photographies les plus attrayantes, mais surtout cette vie pleine de luxe qu’elle aime tant vivre, capturant toujours les meilleurs moments et les ornant de sa grande beauté.

A cette occasion, la jeune femme a visité un exposition d’art dans laquelle des canettes très intéressantes ont été peintes avec un style pop très distinctif qui a fait écrire à son petit ami que la combinaison était une œuvre d’art.

Debout devant eux en portant un ensemble de sport Très mignon qui a bien délimité sa silhouette mais le plus intéressant était la façon dont il combinait ses lunettes avec ses chaussures de tennis, avec un ton rouge qui le rendait encore plus attirant.

Les photos ont réussi à rassembler 47 mille likes par rapport à d’autres de ses clichés qui pourraient sembler très peu d’interactions, car cela semble être proportionnel au type de photo qui se télécharge s’il s’agissait d’une photo en maillot de bain peut-être en aurait-il beaucoup plus.

Quelque chose de très intéressant est que même si sa mère Myrka dellanos Elle est une célèbre présentatrice de Telemundo et la belle jeune femme n’a pas voulu s’accrocher à sa renommée et a cherché à devenir populaire grâce à son contenu attrayant, qui est téléchargé chaque fois qu’elle en a l’occasion.

Cependant, beaucoup penseraient qu’il devrait avoir trop d’adeptes, mais son nombre stagne un peu car depuis qu’il a atteint 2 millions d’abonnés, il a du mal à remonter à partir de là.

Pour le moment, il compte déjà 2,4 millions d’abonnés et il augmente, même si, comme nous l’avons mentionné précédemment, il grimpe à un rythme un peu lent, car par rapport aux autres modèles internationaux, la différence est perceptible.

Cependant, Alexa Dellanos a le soutien de son petit ami Alec Monopoly qui est en charge de prendre la plupart de ses photographies, donc sûrement dans cette séance photo, il a été en charge de capturer sa belle fille.

De nombreux internautes se demandent s’il n’est pas jaloux, mais très probablement pas, car c’est ainsi qu’il l’a rencontré et en plus d’être un garçon très sûr de lui, cela montre qu’il l’aime beaucoup et qu’il l’accepte telle qu’elle est, même en l’aidant. en capturant des images pour vos messages.

Si vous ne voulez pas rater les actualités, mais surtout les belles images d’Alexa Dellanos, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News et ainsi de continuer à la connaître comme nous le faisons, car comme nous le savons, Alexa veut que nous la connaissions davantage et c’est pourquoi elle nous partage tant sa vie à travers ses histoires Instagram, un site où elle partage de plus en plus de détails sur elle que nous ne connaissions pas et qui font d’elle une fille plus intéressante au fil du temps.