En tant que zèbre, Maribel Guardia est belle et élégante pour Instagram

Maribel Guardia a montré sur Instagram que l’élégance et la coquetterie ne sont pas du tout en conflit, ceci avec une tenue élégante et moderne avec un imprimé zèbre qui lui a permis de s’exhiber sur le célèbre réseau social.

L’animatrice et actrice a été montrée sur son compte Instagram officiel avec une tenue vraiment mignonne, qui, bien qu’elle soit un costume sur mesure, est assez moderne et séduisante grâce à son imprimé zèbre, mais elle est assez serrée au corps de Garde Maribel pour révéler qu’il a une silhouette spectaculaire que de nombreux jeunes de 20 ans voudraient déjà.

Le beau conducteur Elle portait une chemise à motifs sous son costume moderne, des sandales hautes transparentes qui laissaient ses pieds bien en vue, et un chapeau blanc qui lui donnait le look le plus «chic».

La belle Maribel Guardia a pris la nature pour complice et on peut voir des feuilles vertes en arrière-plan et la célèbre posée sur le tronc d’un arbre coupé.

Cette publication a été partagée il y a un jour et a dépassé les 45 mille réactions sur le célèbre réseau social et plus de 400 commentaires flattant la beauté de l’actrice et animatrice.

Les yeux fermés et ses rêves éveillés, la belle artiste a écrit avec sa photo.

Même Yuri elle-même n’a pas pu résister aux charmes de Garde Maribel et a commenté “beau comme toujours ami”.

La veille, la belle actrice et animatrice Maribel Guardia a impressionné les internautes sur les réseaux sociaux en posant également pour Instagram dans une imposante robe rouge au décolleté formidable.

La belle Maribel Guardia est non seulement dotée d’une beauté énorme, mais aussi d’un goût exquis lorsqu’il s’agit de s’habiller et c’était plus que clair dans cette tenue majestueuse. Avec ce vêtement, la célèbre conductrice a attiré des milliers de regards alors que la couleur met en valeur son teint et le décolleté prononcé sur la poitrine et la jambe la rend vraiment spectaculaire.

Maribel Guardia accompagnait cette tenue avec des baskets dorées et de longues boucles d’oreilles assorties, sur son poignet des bracelets de la couleur de la robe et ses longs cheveux raides qui la faisaient ressembler à une reine de beauté.

Cette publication a été faite il y a deux jours et a dépassé 130 mille réactions et mille commentaires parlant de la beauté de ce conducteur.

Maribel Guardia en a profité pour partager un beau message à ses followers et leur demander de ne jamais s’arrêter.

Le plus long chemin est de rester immobile, a écrit la célèbre beauté à côté de la photo.

La belle actrice de 61 ans ne cesse de surprendre les locaux et les étrangers pour qu’ils ressemblent à une jeune fille dans ses différents projets et réseaux sociaux.

Il y a même ceux qui assurent que cette femme célèbre doit avoir un très bon secret pour sa beauté puisqu’elle est encore plus belle que dans sa jeunesse.

Maribel Guardia a un corps athlétique et sinueux, un abdomen marqué, des jambes toniques et des bras fermes, ce que beaucoup de femmes plus jeunes qu’elle aimeraient.

Pour les adeptes de l’ex de Joan Sebastian La voir en maillot de bain deux pièces, c’est admirer une véritable œuvre d’art et ces types de publications la placent rapidement dans les tendances des médias sociaux.

Mais il semble que cette célèbre n’est pas du tout égoïste et partage généralement son secret de beauté avec ses amis, car l’une des plus proches, Lourdes Munguía, a l’air vraiment jeune et spectaculaire à 59 ans.