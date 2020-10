En tenue de fitness, Demi Rose montre ses charmes sur le point de s’échapper | INSTAGRAM

Que ce soit dans ses publications officielles ou dans ses histoires Instagram, Demi Rose sait transmettre beaucoup de choses avec seulement des images et cette fois elle a partagé avec nous qu’elle a pris le temps de faire de l’exercice pendant ses vacances aux Maldives.

Comme on connaît la jeune femme modèle britannique Elle se consacre à prendre des photos professionnelles dans les endroits les plus exotiques et les plus beaux possibles, cependant, tout ne fonctionne pas mais elle a également beaucoup profité de ses moments libres, en les capturant mais avec son téléphone portable pour les partager à travers ses histoires.

C’est là que Demi Rose a posté des vidéos nous montrant les tenues qu’elle portait à porter à cet endroit et qu’elle a pris le temps de faire de l’exercice avec l’une d’entre elles, car c’est une tenue de fitness Pantalon de couleur rose et lycra gris qui se combinent parfaitement pour montrer et garder la forme.

La belle fille a réussi à attirer l’attention de ses vrais fans, qui sont au courant de tout ce qu’elle fait, sachant que c’est dans cette section de son Instagram qu’elle nous rapproche un peu plus de ses aventures, en fait cette vidéo n’était pas la seule qui placé là-bas, mais se consacre également à s’exhiber dans diverses penderies qui sont sûrement de Fashion Nova, la marque qu’il représente et dont on pourrait dire qu’elle fait partie de ses sponsors.

Dans les vidéos, Demi Rose place de la musique techno habituelle, qu’elle place toujours pour lui donner cette touche tendance et tendance qui est beaucoup utilisée dans ces endroits élégants où elle passe son temps à voyager. Dans ces mêmes clips, on peut voir sa grande beauté dans différentes robes, même avec une couronne et des colliers de pierres précieuses totalement incontournables qui disparaîtront en moins de 24 heures, ce qui est la norme de l’application et fait partie du divertissement qu’elle cherche à nous offrir.

Il y a quelques heures à peine, Demi Rose nous a également présumé qu’elle assisterait à un dîner très élégant au bord de la plage dans un endroit assez beau, dans lequel ils jouaient cette musique qu’elle aime tant qu’elle était ornée de lumières et de bougies qu’ils ont créées une ambiance totalement chaleureuse, cosy et assez exotique qui se marie parfaitement avec les modèles qui s’y trouvaient.

Il ne faut pas oublier que Demi Rose voyage toujours accompagnée de mannequins professionnels, tous aussi beaux qu’elle et qui partagent leur temps et leurs exploits ensemble comme nous l’avons vu au cours de leur voyage à travers les Maldives, où ils ont déjà fait pas mal d’activités touristiques.

En fait, la femme britannique a partagé avec nous que depuis son arrivée dans ce pays, le tourisme a beaucoup augmenté grâce aux réseaux sociaux, car il est partagé que toutes les normes sanitaires et d’hygiène possibles sont respectées afin que vous soyez à l’abri de quiconque rendez leur visite.

Jusqu’à présent, voyager est toujours un risque, cependant, Demi et ses amis ont pris un peu de risque et bénéficient sûrement de réductions intéressantes, étant une excellente image pour le site qui est assez vide depuis que tout cela a commencé. situation mondiale.

Dans la dernière histoire de Rose, on peut la voir accompagnée d’une de ses amies qui est assez voluptueuse et jolie, les deux se rencontrant dans une pièce, il se pourrait qu’elles vont parler et passer un bon moment, même si de nombreux internautes pourraient en imaginer autres activités à faire.