Dans une tenue de plage, Danna Paola a complètement montré ses charmes | INSTAGRAM

La belle et talentueuse chanteuse mexicaine, Danna Paola, a montré cette fois avec une nouvelle photo en noir et blanc dans laquelle elle a montré ses charmes en gros et de manière formidable, ne portant qu’une tenue de plage qui la rend splendide.

C’est ainsi Danna Paola Il a gagné plus de 2.500.000 “j’aime” en très peu de temps, en utilisant des lunettes de soleil pour accompagner la photo ensoleillée dans laquelle on pouvait aussi observer son tatouage le plus caché, ainsi qu’en arrière-plan il a un paysage avec beaucoup de végétation qui J’ai complété la photographie et l’ai fait ressembler à un paradis.

Les fans de Danna Paola sont devenus fous de la voir, ils sont super amoureux de la fille et ils commentent tout ce qu’ils ressentent pour elle dans la boîte de commentaires, où ils s’expriment au maximum et même des personnes célèbres sont venues lui dédier quelques mots également, avec intention de se faire remarquer devant la jeune femme.

Il est tout à fait certain que la célèbre femme a de nombreux prétendants derrière elle, alors ils ont essayé d’attirer son attention de différentes manières, ainsi que des rumeurs sur la façon dont elle s’entend avec certains chanteurs, comme elle l’était. Sebastian Yatra Avec qui ils l’ont lié à plusieurs reprises et ont affirmé qu’ils avaient quelque chose de plus qu’une amitié, cependant, jusqu’à présent, cela était exclu.

Mais quelque chose si cela attire beaucoup d’attention que sur la photographie Danna Paola écrit des mots qui nous font penser qu’elle est amoureuse ou qu’elle pourrait même avoir une relation sérieuse avec quelqu’un, comme elle a écrit ce qui suit: «Si tu étais de la musique, je danserais et chanterais pour toi vie », une confession assez forte de la part de la fille, qui est l’une des plus convoitées et appréciées sur internet, les réseaux sociaux et le show business.

Ce qui ressort également beaucoup de la jeune femme, c’est qu’elle travaille très dur et s’efforce de lancer un nouveau contenu musical, comme elle l’a démontré à travers ses histoires dans lesquelles nous avons pu la voir dans le studio d’enregistrement, où elle dit que trop de temps passe cela On peut même dire qu’il y habite déjà, faisant rire ses fidèles fans qui l’ont remarqué.

Danna Paola a un grand sens de l’humour, quelque chose qui imprègne toujours ses œuvres d’art, comme c’est le cas de la nouvelle production Netflix “Beyond the Moon”, un film qui sortira ce 23 octobre et qui a la participation de le jeune mexicain qui chante le thème principal du film.

Pour Danna Paola, le plus important est l’art, la musique, le théâtre, etc., donc elle le fait avec beaucoup d’amour et est toujours prête à tout donner sur scène ou lors de la fabrication des produits artistiques auxquels elle participe, pour Pour cette raison, les produits artistiques auxquels ils participent pour cette raison continueront à travailler dur pour nous garder pleins de leurs vibrations positives et de leur grande passion pour ce qu’ils font, ce qui les distingue beaucoup et nous fait penser qu’ils y mettent tout leur cœur.

Un tel succès grâce à son travail qu’il a récemment reçu des distinctions comme celle du magazine GQ Mexico, le magazine pour hommes qui lui a décerné le prix de «chanteur latino-américain de l’année», ce qu’il a gagné dur et dur. , parce qu’il n’a cessé de se donner complètement dans ce qu’il fait malgré ce qui se passe dans le monde.