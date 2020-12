En transparence! Mia Khalifa donne une photo séduisante à ses fans | Instagram

La dernière publication du mannequin, femme d’affaires et ancienne actrice Mia khalifa Il est devenu très populaire, du fait de ne rien porter en dessous, seulement un chemisier à manches longues et à col roulé, ce qui est intéressant, c’est qu’il est complètement transparent.

La star populaire des médias sociaux a une fois de plus ébloui ses millions de fans, ravis de chacune de ses publications, seulement que plus il montre sa peau, plus ils sont hypnotisés, c’est plus qu’évident et nous l’avons vérifié avec son commentaires.

Pendant trois mois que Mia khalifa a décidé d’ouvrir sa propre page Seulement les fansC’est déjà devenu une mode chez plusieurs célébrités car elle n’est pas la seule à en avoir lancé une, voici quelques personnalités qui pourraient vous intéresser à l’avenir.

Sur l’image, elle apparaît assise, elle ne se distingue que de sa taille, elle porte un haut transparent à manches longues, il est évident qu’elle ne porte pas de soutien-gorge, mais elle en a profité pour mettre ses cheveux en avant pour que rien ne puisse être vu et a été censurée par Instagram.

Trois mois avec OnlyFans maintenant et je me sens toujours aussi chanceuse d’avoir trouvé une communauté aussi attentionnée et habilitée à appeler chez moi », a-t-elle écrit sur une photo récente.

Ce type de page se caractérise plus que tout car il est possible de partager du contenu réservé aux adultes, considérés comme tels, à toute personne de plus de 18 ans (du moins au Mexique), Mia khalifa rejoint la guilde des mannequins qui décident de profiter de ces types de pages, bien que ce contenu ne doive pas être partagé, peut-être dans certains cas les photographies ou vidéos qui circulent sur chacune des pages sont des contenus variés, dans le cas d’Ana Cheri ne vous demande pas un sou pour la suivre sur sa page, peut-être est-elle l’une des rares personnalités à faire cela.

Plusieurs de ses adeptes (22 millions 200 000 environ) ont partagé quelques opinions concernant sa publication, qui à ce jour compte déjà plus de deux millions de coeurs rouges, en termes de commentaires ils s’élèvent à plus de 17 mille.

Même!! Deux jours et je suis amoureux de tout le monde là-bas! », A écrit un internaute.

Apparemment, être au sein de la communauté OnlyFans a apparemment apporté un peu de paix au mannequin Mia Khalifa, peut-être du fait que personne ne l’a critiquée, ni ne lui a fait de commentaires négatifs, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, en particulier sur Twitter.

En plus d’être une ancienne actrice de l’industrie pour adultes, qui d’ailleurs, grâce à elle a atteint la renommée qu’elle détient aujourd’hui, elle est également un modèle pour différentes entreprises dont elle a promu à plusieurs reprises sur son compte Instagram personnel, elle a également décidé de lancer un calendrier où elle était le protagoniste.

Mia khalifa Il avait déjà une page où il faisait la promotion de ses photos et sessions où il apparaissait vêtu de tenues flirty, cependant, que OnlyFans le veuille ou non, aujourd’hui il a une grande reconnaissance pour ce qu’il a vu une très bonne opportunité et en a profité.

Jeune inspiration de plusieurs chanteurs, ils ont sorti des chansons avec son nom comme titre, elle est aussi tiktoker, sur son compte Tik tok à plusieurs reprises elle a beaucoup fait rire ses fans, car elle fête très joyeusement quand elle se rencontre la perfection d’une vidéo, elle continuera sûrement à divertir et surprendre avec chacun des projets qu’elle lance, et sûrement ses fans seront là pour la soutenir.

