Shakira part en vacances dans son pays natal avec ses deux petits | AP

Le célèbre chanteur colombien Shakira Elle est en vacances à Barranquilla depuis mardi dernier avec ses deux enfants après avoir été confinée pour urgence sanitaire, une escapade qu’elle avait sûrement bien méritée.

Selon les médias Barranquilla, Shakira se trouve dans la capitale atlantique et la chanteuse serait arrivée dans la nuit du 16 décembre, cependant, d’autres sources assurent qu’elle est arrivée le mardi 15 décembre.

Après le long confinement, Shakira a décidé de se rendre dans son pays natal pour retrouver ses parents et comme nous l’avons mentionné précédemment, la chanteuse est arrivée provisoirement à Barranquilla ce week-end et récemment sur les réseaux sociaux, des photos et des vidéos de la célébrité profitant des plages ensemble ses deux fils.

C’est vrai, Milan, 7 ans, et Sasha, 5 ans, sont revenus La Colombie après deux ans de l’avoir accompagnée lors de la tournée «El Dorado», qui s’est terminée à Bogotá.

Les enfants ont été photographiés à côté de lui sur les plages de Tubara Atlántico, près de Barranquilla, selon les médias locaux.

# Dernières | Dans les dernières heures, on savait que l’artiste colombienne, Shakira (@shakira), est arrivée dans le pays mardi soir dans la nuit et ce jeudi, elle a été photographiée en train de surfer avec ses deux enfants sur les plages de Tubara Atlántico près de Barranquilla pic. twitter.com/JS0BEcrxWd – CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) 18 décembre 2020

Sans aucun doute Shakira Elle est l’une des femmes les plus influentes du genre et est devenue ces derniers mois une tendance grâce au grand succès qu’elle a eu avec sa chanson «Girl Like Me» en collaboration avec le groupe Black Eyed Peas.

Il est à noter que l’interprète de la chanson “Antoligia” restera chez ses parents, selon certaines sources, qui vivent près de la ville de Barranquilla.

De son côté, Gérard Piqué, n’a pas accompagné Shakira dans le voyage, car il a un calendrier très serré pour la fin de cette année.

La dernière fois que Shakira a été vue en Colombie, c’était en 2019, lorsqu’elle était présente à l’achèvement de la construction de l’école de sa fondation Pies Descalzos.

Maintenant, tout indique que Shakira profitait de ce Noël avec ses parents et ses jeunes enfants Milan et Sasha.

Par contre, comme nous l’avons mentionné, elle a récemment été vue en train de profiter de la plage avec ses enfants et utilisait la même planche de surf rose avec laquelle elle a posé dans d’autres publications sur ses réseaux sociaux.

Le surf et le skate sont deux nouveaux passe-temps que la Colombienne pratique régulièrement et c’est ainsi qu’elle le partage sur ses comptes officiels.

En plus des photographies avec Milan et SashaDes vidéos ont été diffusées montrant la pop star montrant sa capacité à surfer sur les vagues.

Il est à noter qu’officiellement, la chanteuse n’a pas annoncé son arrivée en Colombie, elle voudra peut-être garder une certaine discrétion concernant ses vacances.

D’autre part, le chanteur colombien Shakira a révélé à plusieurs reprises qu’à la différence de nombreuses célébrités, elle ne recourt pas à des soins de beauté compliqués et compte en fait sur deux produits pour prendre soin de sa peau et la garder saine et éclatante.

Et il y a des gens qui disent que Shakira a le syndrome du vieillissement inverse, puisqu’à 43 ans, la chanteuse colombienne jouit d’un teint radieux et sain.

Ma routine est très simple. J’essaie de ne pas être trop compliqué, car je n’ai pas le temps d’aller dans les spas, de me faire soigner … Ce genre de choses qui ne sont pas faites pour moi, que je suis tellement occupée en ce moment », a déclaré l’interprète.

En ce qui concerne les produits de beauté incontournables avant d’aller dormir, Shakira a commenté ce qui suit.

Chaque nuit, je me démaquille, j’utilise un sérum qui contient de la vitamine C et je pense que c’est tout. “

Eh bien, comme nous nous en souvenons, les sérums à la vitamine C sont idéaux pour stimuler la production naturelle de collagène, rendant le teint plus ferme, avec moins de rides et moins flasque, entre autres avantages.

