Vente, Mhoni Vidente souligne qu’un conducteur ira dans l’au-delà | Instagram

La célèbre Mhoni Vidente a laissé ses followers figés en s’assurant que le programme Fenêtrage très bientôt il s’habillera de deuil, car l’un de ses chefs pourrait aller dans l’au-delà.

Dans ses prédictions pour En el radar, la Cubaine a souligné que les programmes de télévision devraient être très prudents car de graves problèmes de santé se profilent, mais l’avertissement était directement pour Ventaneando, le programme TVAzteca dirigé par Pati Chapoy, où il s’assure que l’un de ses conducteurs risque fort de partir bientôt dans l’au-delà.

Dire de Mhoni Voyant, Les chauffeurs pourraient soudainement partir et remplir leurs collègues et suiveurs de deuil et de sentiments, il demande à tout le monde, principalement à Ventaneando, de bien prendre soin d’eux-mêmes.

Cela peut vous intéresser: Vendre: si Daniel Bisogno va au-delà, ils auront la note

Dans ses prédictions, l’ancien membre de la Programme aujourd’hui partagé qu’il pourrait s’agir de cas très similaires à ceux de Magda Rodríguez, un jeu très surprenant pour tout le monde à la télévision.

La lettre du mu3rt3, cette lettre me dit que plusieurs autres programmes de la télévision mexicaine s’habilleront de deuil, tr @ gedias, des choses soudaines en matière de f @ llecimiento des chauffeurs, de personnes très chères à la nuit à le matin.

Le célèbre voyant a souligné que le coronavirus continuera à faire son travail sur les chaînes de télévision et que Televisa et TVAzteca auront des problèmes avec leurs chauffeurs à cause de ce virus.

Certainement ce virus, le Covid continuera à frapper des programmes comme Ventaneando, ainsi que des programmes très importants sur Televisa et TVAzteca, a ajouté Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente, qui fera partie de la télévision depuis sa participation à Sabadazo a souligné que le programme dirigé par Pati Chapoy a notamment “quelque chose d’étrange” et que le moins qui puisse arriver est le départ d’un de ses chauffeurs bien-aimés.

Mais je vois quelque chose d’étrange dans le programme Ventaneando, si quelqu’un des pilotes n’apparaît pas, vous voyez certainement un tr @ gedia dans le programme. Ils doivent donc faire très attention à cette énergie négative qui entoure toujours les conducteurs.

Pati Chapoy, Daniel Bisogno et Pedrito Sola sont les animateurs les plus attachants du célèbre programme de spectacles de TVAzteca; D’après les mots de la femme cubaine, ce serait mieux si elle était consciente de sa santé.

Récemment, Daniel Bisigno est devenu une tendance depuis que de fausses nouvelles ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux qui, selon lui, avaient commencé à la suite d’une s0br3d0sis. La nouvelle a affirmé qu’il avait été retrouvé vivant et que le monde du divertissement pleurait le départ du célèbre journaliste.

La nouvelle a choqué les adeptes d’El Muñe, mais heureusement, il a été souligné plus tard que tout cela était faux, pour le réconfort de la famille, des amis, des adeptes et des proches.

Concernant la tendance, Pati Chapoy Il a assuré que cette nouvelle serait une exclusivité pour Ventaneando et que si Daniel Bisogno partait pour l’au-delà, ce serait eux qui donneraient la nouvelle.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mais le tollé pour Daniel ne s’est pas arrêté là, depuis quelques jours auparavant, il avait été protagoniste sur les réseaux sociaux pour avoir entamé une discussion avec un disciple du président mexicain.

Après cela, El Muñe a présenté des excuses publiques et s’est retiré des réseaux sociaux; Il y a ceux qui assurent que ces excuses n’étaient pas sincères et qu’elles ont même été écrites par l’un de ses collègues de Ventaneando.

Selon certains programmes de divertissement, après le tollé sur Twitter, Ventaneando a averti que cela poserait de graves problèmes et c’est pourquoi des excuses publiques ont été émises. Beaucoup ont assuré que cela pourrait indiquer la sortie du programme de Daniel Bisogno; Cependant, Salinas Pliego lui-même a assuré de soutenir le chauffeur et d’applaudir son travail.