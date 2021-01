T

e nouveau président des États-Unis n’était même pas là au moment le plus important de son investiture. Après la cérémonie et après le discours, il est de tradition que le nouveau président fasse ses adieux au président sortant sur les marches du Capitole. En l’absence de Donald Trump, boudant en Floride, le vice-président, Mike Pence et son épouse Karen, ont partagé une blague avec Kamala Harris et son mari Doug Emhoff avant que les Pences ne rejoignent leur cortège pour la dernière fois. Ils ont fait un signe de la main en partant et les Harris ont fait signe de la main.

Ce fut un moment émouvant et historique pour deux raisons. La première est que Mme Harris est la première femme à occuper le poste de vice-présidente et la première femme d’origine afro-caribéenne ou indienne. Dans une nation dont le péché originel était l’esclavage et qui est toujours déchirée par l’injustice raciale, comme l’a dit le président Biden dans son discours inaugural, c’est un grand moment. Il a fallu trop de temps aux États-Unis pour réaliser quelque chose d’aussi élémentaire qu’une femme occupant de hautes fonctions et la célébration est donc de mise.

Mais la deuxième raison compte aussi. Un moment de civilité, une plaisanterie partagée entre des opposants politiques, devrait être une évidence, mais dans une Amérique divisée, cela ressemblait à un retour en arrière dans un temps perdu. Cette unité était le thème principal du discours du nouveau président qui est à nouveau un retour à une tradition établie. Le président Biden a cité à plusieurs reprises Abraham Lincoln et il y a eu des échos de Jefferson, Clinton et Obama qui ont tous prononcé essentiellement le même discours à cette occasion, dans ce cadre à Capitol Hill. Le discours inaugural standard est un plaidoyer pour la guérison après une élection meurtrière.

C’était, en vérité, une inauguration standard. La présidence extraordinaire de Donald Trump et les émeutes de Washington DC qu’il a incitées ont donné à l’occasion une certaine grandeur. Et bien que le président Biden ait invoqué la Bible et fait allusion indirectement aux tragédies personnelles qui ont affligé sa vie – la perte d’une femme et d’une fille dans un accident de voiture et d’un fils à cause du cancer – le principal appel était de se rassembler. C’était le cas pour la démocratie et il est étonnant de voir qu’un discours aussi standard aurait dû être accueilli avec un tel soulagement. C’est une bonne journée dans la politique américaine quand Lady Ga Ga est au Capitole mais que le président Ga Ga n’est plus à la Maison Blanche.