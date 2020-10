Enceinte? Ángela Aguilar a partagé sa surprise avec les fans | .

La chanteur Angela Aguilar, 16 ans, fille du célèbre chanteur Pepe Aguilar et petite-fille d’Antonio Aguilar, a partagé une nouvelle sur son nouveau blog YouTube où elle a déclaré qu’elle était “enceinte”.

La nouvelle n’était pas surprenante seulement pour ses fans mais aussi pour elle-même. Angela Aguilar Eh bien, il s’est donné la tâche de chercher son nom pour savoir quelles nouvelles il y avait d’elle sur internet, tombant sur ce “scoop” qui peut-être loin de la déranger lui causait beaucoup de plaisir.

Récemment, l’interprète de “Como la flor” a décidé de lancer un blog sur son compte YouTube où elle partage certaines de ses expériences quotidiennes, ainsi que montrer à son public à quoi ressemble sa personne et certaines des activités qu’elle mène.

Sur sa chaîne YouTube, il a également tous les clips vidéo qu’il a publiés, il compte environ 1 800 000 abonnés.

La chaîne de la jeune chanteuse s’appelle officielle Angela Aguilar le titre de la vidéo s’appelle “Angela Aguilar mon blog # 78 rumeurs de Google”.

Dans la description de la vidéo, a-t-il ajouté, si jamais ils sont recherchés sur Google, c’est quelque chose de dangereusement amusant, anges dans mon nouveau blog, voyons tout ce que l’on dit de moi sur Internet, nouveau spoiler de musique.

La vidéo compte déjà 121624 vues, il a également posté un commentaire où il leur demande s’ils veulent une deuxième partie, certains internautes lui ont dit qu’ils seraient intéressés à voir une autre vidéo de ce style.

Lorsque la jeune chanteuse a commencé sa vidéo, elle a commencé par saluer ses fans et demander comment allaient sa famille, ses partenaires, etc. Elle a commenté qu’elle s’ennuyait un peu et qu’elle ne savait pas quoi enregistrer, pour cela, elle a choisi de s’auto-rechercher sur Google, mais elle ne s’attendait pas à ce qu’elle trouverait dans cette recherche.

La chanteuse a commencé par chercher précisément qui était Angela Aguilar, elle a été agréablement surprise car elle trouvait suffisamment de contenu à son sujet.

Il y avait un point important qu’il clarifiait, car bien que les informations disaient qu’il était né aux États-Unis alors que sa mère accompagnait Pepe Aguilar dans l’un de ses concerts, il a précisé que tout avait été planifié et que ce n’était qu’une coïncidence que son père avait un concert le jour de sa naissance.

Elle a commencé la recherche assez légèrement, tout comme sa taille, son poids et sa fortune ont également été mentionnés, chacune des réponses apparaissant sur Internet était incorrecte, mais elle n’a clarifié aucune d’entre elles, elle a seulement dit qu’elles étaient fausses.

La recherche qui l’a le plus surpris a été lorsque la phrase Angela Aguilar enceinte! Est apparue par défaut.

Lors de la sélection du mot avec son nom, des centaines d’images ont commencé à apparaître, il y en avait même certaines où elle montrait déjà son ventre bombé, et il a même été dit qu’ils étaient jumeaux avant que cette Angela ne puisse supporter de rire et a commenté qu’elle n’avait jamais été enceinte. et que pour le moment il ne voulait pas l’être.

Récemment, elle a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas de partenaire, mais elle a précisé qu’elle voulait se concentrer sur sa carrière et qu’être en couple lui enlèverait le temps de se consacrer à sa carrière, qui “commence” et cela jusqu’à le moment monte.

Angela a commenté qu’elle se divertissait beaucoup parce que jusqu’à présent, pratiquement au milieu de la vidéo, elle n’avait rien trouvé de mal sur Internet, donc pour elle, c’était assez intéressant de savoir ce que les gros titres avaient à dire à son sujet.

Cependant, elle a été un peu déçue d’apprendre qu’ils parlaient davantage de sa silhouette mince ou de ses tenues, que d’autres projets comme le fait qu’elle a récemment lancé une poupée.

