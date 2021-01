Enceinte? Christian Nodal embrasse Belinda sur le ventre | Instagram

Une image place à nouveau le célèbre couple du moment dans la cible des commentaires, Belinda et Christian nodal Ils ont dû parler après une image, est-ce qu’ils ont finalement décidé? Ils soulèvent des soupçons de grossesse!

Une image qui a circulé ces derniers jours a fait sensation après que Christian Nodal est apparu prétendument consentant à sa célèbre petite amie Belinda, d’une manière très particulière, lui donnant des baisers sur le ventre, ce qui a immédiatement déclenché des spéculations liées à un présumé “grossesse“.

Tout a été dérivé de quelques photographies dans lesquelles le chanteur régional apparaît avec sa tête posée sur le ventre de sa petite amie, la célèbre pop star, Belinda, du moins le croyaient les fans.

Immédiatement, les cartes postales ont fait le tour d’Internet, des réseaux sociaux, tant de fans se sont demandé s’il y avait une possibilité que le couple devienne bientôt parents?

Est-ce Belinda?

Dans les instantanés qui circulent, l’interprète de “Au revoir mon amour“appuyé sur les genoux d’une femme qui ressemble à Belinda, qui garde son regard fixé sur la caméra tout en lui tenant la tête d’une manière très tendre.

Cependant, ce qui se passe réellement, c’est qu’il y a eu confusion car contrairement à ce qu’ils pensaient ce n’est pas l’interprète de “Belle trahison“.

La femme en question est la sœur de Christian Nodal, Amely González Nodal, qui a l’air la plus angélique dans ces images dans lesquelles elle a sans aucun doute une ressemblance frappante avec la célèbre star de la scène.

La sœur de l’artiste Sonoran apparaît sans une goutte de maquillage et avec des cheveux plus longs et plus clairs que ceux de Belinda, cela ne les a pas empêchés de se confondre.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que cela se produit, depuis que l’identité de la famille du petit ami de Belinda a été révélée, cela a mis en évidence la grande ressemblance entre “Beli” et sa belle-sœur, ce qui, selon les rumeurs, ne semblerait pas du tout. à son goût puisque personne n’a jamais fait mention de ce détail. Ce qui n’a pas passé longtemps pour les fans de “nice silly girl”.

Cela a également déclenché certaines versions sur la relation mauvaise et nulle qui existerait entre les deux et c’est qu’apparemment ni l’un ni l’autre ne s’aiment, il y a aussi la possibilité que ce ne soit que le produit de rumeurs ou qu’ils n’aient pas encore l’occasion de se rencontrer. bien.

Pendant ce temps, il n’y a pas un jour où Beli et Cristian Nodal ne donnent rien à dire puisqu’ils sont devenus l’un des couples les plus populaires de la série, et leurs fans ont hâte que quelque chose de magnifique se produise entre eux.

Comme ils l’ont montré à plusieurs reprises, ils sont unis par un grand sentiment et partagent fréquemment plusieurs expressions d’amour devant le public, ce qui a donné lieu à d’innombrables spéculations sur un avenir ensemble.

Ce serait Nodal lui-même qui dans des interviews passées révélerait son désir d’être père et d’avoir beaucoup d’enfants, en plus de déclarer dans certains entretiens que “Belinda était la femme qu’il voulait épouser”, ceci au début de la relation avec l’artiste de origine espagnole.

Désormais, les fans des deux attendraient deux nouvelles importantes, un mariage ou une grossesse et ce sont des images comme celles-ci qui alimentent les soupçons.

Les cartes postales ont été prises à partir d’un compte Instagram et Nodal et sa sœur ont l’air très mignons, il n’est donc pas étrange qu’à un moment donné, ils pensent qu’il s’agissait d’images à côté du chanteur.

