Enceinte et enseignante, Emily Ratajkowski fait la promotion de sa marque de vêtements

À seulement 29 ans, Emily Ratajkowski est l’une des mannequins internationales les plus reconnues et appréciées au monde, après avoir traversé l’un des podiums les plus renommés en l’état. Victoria Secret et se consacre désormais à la promotion de sa propre marque de vêtements.

La jeune mannequin a récemment surpris le médium artistique en lui annonçant grossesseCependant, rien de tout cela ne l’arrête, en fait cette fois-ci, elle s’est consacrée à la modélisation d’un ensemble de sa marque de vêtements pour la promouvoir tout en montrant son ventre de grossesse.

Sur la photo, nous pouvons voir le dans un maillot de bain orange ce qui a trop montré ses charmes, à tel point que ce qu’il y a en dessous peut être parfaitement remarqué, alors elle a attiré l’attention de ses followers qui n’ont pas l’habitude de voir ce type de photos d’elle, car normalement elle est un peu plus conservatrice mais Cette fois, il a perdu toute modestie et s’est montré tel qu’il est.

Le cliché a tellement attiré l’attention qu’il a rapidement dépassé les 600000 likes et recueilli des centaines de commentaires de ses followers, qui étaient très heureux de l’observer avec cette grande avancée dans son stade de nouvelle maman, ainsi que sa manière de promouvoir ses produits étant l’un des meilleurs pour le faire.

Et qui d’autre pour promouvoir ses vêtements qu’elle-même puisqu’elle est l’une des plus belles filles d’Internet et ce qui a montré que même enceinte, elle est l’une des plus belles femmes du monde, projetant également la grande sécurité qu’elle a en elle-même, quelque chose d’assez important et qu’elle communique parfaitement dans ses pièces de divertissement.

Depuis qu’elle a commencé sa carrière en tant que mannequin internationale, elle s’est beaucoup démarquée par sa grande attitude sur les podiums, depuis qu’elle a pris sa retraite, elle a montré qu’elle peut aussi être une excellente influenceuse en ouvrant sa propre marque de vêtements qu’elle a beaucoup promue et qui a a eu un excellent accueil de son public.

La situation mondiale depuis 2020 n’a été très favorable pour personne, même pour Emily Ratajkowski qui dit qu’elle a dû annuler certains de ses projets et passer du temps à la maison avec son mari, avec des résultats inattendus, car cela montre qu’ils n’ont pas perdu le conditions météorologiques.

Aujourd’hui à 11 heures du matin a eu lieu le lancement officiel de sa ligne de vêtements qui est destinée à être utilisée par tout type de femme s’adaptant à différents types de corps grâce à ses tissus qui s’étirent et qui ont l’air assez confortable.

Emily Ratajkowski s’est attachée à soutenir les femmes du monde en créant des vêtements qui sont les plus confortables pour elles et en étant elle-même une représentante pendant la grossesse, montrant que vous pouvez également être belle et vous sentir bien à n’importe quelle étape de votre vie.

Dans ses histoires Instagram, on pouvait la voir marcher avec ses nouvelles tenues tout en exhibant sa grande beauté autour des confortables fauteuils de son salon, là, elle nous donne un aperçu de sa vie personnelle ainsi que de sa vie professionnelle.

Ils nous ont également montré à quoi ressemblaient les séances photo au cours desquelles elle a embauché d’autres mannequins pour l’aider à représenter ce lancement très important pour elle et sur quoi elle a travaillé tous ces mois d’enfermement.