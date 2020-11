Enceinte?, Kimberly Loaiza et ce qu’elle cache sous son sweat | Instagram

L’une des plus grandes questions pour Jukilop et les internautes en général, beaucoup se demandent pourquoi Kimberly Loaiza n’a pas permis de voir son ventre au cours des deux derniers mois et avec cela, les rumeurs selon lesquelles elle serait de nouveau enceinte de son mari Juan de Dios Pantoja, n’ont pas été faites attendre à.

Tout semble indiquer que Kima aura en effet un nouveau petit frère et Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza pourrait bientôt avoir un bébé dans leurs bras; mais c’est quelque chose qui n’est pas confirmé.

Ces stars de YouTube, loin de mettre fin aux rumeurs d’une nouvelle grossesse pour Kimberly Loaiza, les agrandissent en continuant à partager le contenu de l’interprète de Lost Me, à l’aide de gros sweats et de vêtements très amples, tout semble indiquer qu’elles cherchent à cacher leur anatomie

Juste au moment où l’influenceuse a commencé à montrer davantage sa belle silhouette parce que les changements dus au fait de prendre soin de son alimentation et de ses exercices sont devenus plus que perceptibles et qu’elle avait l’air vraiment spectaculaire, sortie de nulle part, ses followers ont commencé à se rendre compte que Kim Loaiza commençait à se cacher.

Ceux qui ont analysé ses dernières publications sur Tiktok peuvent voir que le dénominateur commun dans les tenues de la star de YouTube sont les énormes sweats à la Billie Eillish et même, il n’effectue plus de danses trop rudes pour la célèbre application.

La dernière fois que Kimberly Loaiza a été vue en maillot de bain sur l’application, elle n’a même pas été vue au-delà de la partie supérieure de son torse et le jour où elle a été enregistrée en train de danser dans un t-shirt, elle l’a fait sous l’eau, donc non vous pouviez voir son ventre.

Récemment, la mère de Kima il a eu un succès retentissant avec sa première ligne de vêtements avec la marque Shein, qui s’est vendue presque immédiatement; Mais ce que les fans n’ont pas pardonné, c’est une photographie, apparemment inédite, que la marque avait téléchargée pour promouvoir la ligne de vêtements. Cette image était Kimberly Loaiza avec un ventre assez bombé et ce qui a suscité le plus de soupçons est que la photo a été supprimée du réseau social de Shein très peu de temps après.

Aussi, une photographie récente dans laquelle Kimberly Loaiza montrait sa nouvelle couleur de cheveux dans un crop top, n’a été prise que sur le haut de son corps, ce qui ne permet pas de voir si elle est réellement enceinte.

Dans la nouvelle vidéo Katia Vlogs pour Youtube dans laquelle tous les Jukilop Kim peut être vue tout le temps assise et portant une chemise et une veste assez grandes, tout semble indiquer qu’elle cache en effet quelque chose.

Beaucoup commencent à soupçonner que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja vont sûrement créer une vidéo incroyable pour annoncer qu’ils seront à nouveau parents, et comme dans le cas de Kima, ce sera une énorme nouvelle.

Même la célèbre Mhoni Vidente a décidé d’en parler, observant l’angoisse autour de la chanteuse et youtubeuse et sa prétendue grossesse; mais la prédiction cubaine donne à ses disciples toutes les raisons.

Mhoni Vidente a assuré que Kimberly Loaiza est déjà Enceinte ou s’il n’est pas à cinq minutes, ce dernier sur un ton plaisant, mais en réitérant que Kima Sofía aura bientôt un autre bébé à la maison et sera un beau garçon.

Il n’y a pas longtemps, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja se sont mariés pour la deuxième fois, est-ce que cela pourrait être le moyen de sceller à nouveau leur amour après avoir su qu’un nouvel être est en route? Apparemment, Kim ne craint pas du tout l’idée d’agrandir la famille très bientôt, est-ce qu’ils se mettront déjà au travail?