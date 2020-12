Enceintes!, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja auront un autre bébé | Instagram

Les mignonnes avaient raison! Enfin la belle Kimberly Loaiza a crié depuis les toits qu’elle est enceinte! et très bientôt elle aura son deuxième enfant à côté de son mari, qui est aussi youtuber Juan de Dios Pantoja.

Cuties je dois avouer quelque chose, j’ai une petite surprise pour vous … oui je suis enceinte, c’est ainsi que la vidéo avec laquelle la youtubeuse a avoué sa deuxième grossesse a commencé.

Kim Loaiza a noté qu’elle savait que beaucoup soupçonnaient que le frère de Kima Il était déjà en route et que même certains de ses partisans seront contrariés de ne pas leur avoir donné de si belles nouvelles depuis le début; Cependant, il assure qu’il a décidé de le cacher en raison de certaines situations.

Je sais que la plupart l’ont déjà imaginé, déjà soupçonné, déjà remarqué … Je sais qu’à ce stade, beaucoup doivent être bouleversés parce que je l’ai caché; Mais je ne vous l’ai pas caché, vous savez que nous avons une communication intime, je vous aime et j’aime que nous soyons très connectés; mais je devais le cacher cuties.

La maintenant épouse de Juan de Dios Pantoja Elle a souligné que lors de sa première grossesse, elle a couru pour l’avouer à tout le monde, pour partager son émotion, mais beaucoup étaient si cruelles qu’à cette occasion, elle a décidé de tout garder pour elle et sa famille.

Lors de ma dernière grossesse j’ai couru te dire pleine d’émotion, pleine d’illusion, je voulais partager mon bonheur avec tout le monde, j’en rêvais tous et ce qui s’est passé? … les h @ ters sont venus m’humilier, se moquer de moi pour le corps qui il m’a formé avec ma fille, à me moquer d’un bébé qui n’était pas encore né; même pour lui souhaiter la mort.

Kimberly loaiza Elle a avoué qu’elle avait vraiment blessé tous les mauvais voeux pour son bébé et pour elle, soulignant qu’ils étaient vraiment cruels et qu’elle était très sensible à sa grossesse; mais heureusement, il a progressé avec l’aide de Dieu.

La célèbre maman de Kima a partagé qu’elle préférait retarder les mauvais commentaires et autres, car de nombreuses personnes cherchent à détruire la beauté des autres.

La vérité beautés, cette fois, dès que j’ai su, j’ai voulu la cacher parce que plusieurs fois les gens, quelque chose de beau, quelque chose de beau, quelque chose de plein d’amour, ils le ruinent, ils l’écrasent, ils le détruisent.

Récemment, Kimberly Loaiza avait partagé sur sa chaîne officielle de Youtube qu’elle n’était pas enceinte, seulement une petite prise de poids due à une opération à laquelle elle serait soumise; même ainsi, beaucoup de gens n’ont pas fini par le croire.

Il y a quelques jours j’ai mis en ligne une vidéo où je disais que je n’étais pas enceinte, la raison était de jouer un peu avec les h @ ters, évidemment c’était un mensonge, a avoué la star de YouTube.

Les internautes spéculent sur le second depuis quelques mois grossesse par Kimberly Loaiza, puisque le partenaire de Juan de Dios Pantoja a fait un changement radical de vêtements sur les réseaux sociaux. La youtubeuse et la chanteuse ont commencé à être vues sur Tiktok avec d’énormes pulls molletonnés et avec des mouvements beaucoup plus calmes que ceux qu’elle exécutait normalement.

Malgré les rumeurs, Kim Loaiza et JD Pantoja n’a pas parlé sur le sujet et a continué à partager des vidéos normalement sur Tiktok et YouTube; Cependant, le ventre de la célèbre femme est déjà si gros qu’il devient très difficile de se cacher.

Hier encore, Juan de Dios Pantoja les a dévoilés en partageant une vidéo dans laquelle ils se sont concentrés sur Kima et se sont vantés à quel point elle était jalouse avec papa; Cependant, beaucoup ont remarqué la manière affectueuse avec laquelle Kimberly Loaiza lui caresse le ventre, comme le fait une femme enceinte.

Maintenant, enfin, Kim Loaiza a mis fin aux rumeurs et a partagé l’énorme bonheur qu’elle et Juan de Dios Pantoja ressentent à l’arrivée d’un nouveau bébé dans leur vie.