Dégustez des enchiladas saines avec une délicieuse combinaison de saveurs. Les enchiladas de flor de jamaica seront vos nouveaux favoris.

Pour préparer des enchiladas de fleurs de Jamaïque, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 tasse de fleur d’hibiscus

1 ½ oignon, émincé

1 carotte, hachée

2 livres de tomate

2 boîtes de chipotle

3 gousses d’ail

¼ tasse d’huile d’olive

½ tasse de jicama, hachée

½ cuillère à soupe. Origan

¼ cuillère à soupe feuilles de thym

¼ tasse de sucre

1 feuille de laurier

Sel au goût

Poivre à goûter

préparation

Dans une casserole d’eau à feu moyen, ajoutez l’hibiscus et laissez mijoter 5 minutes. Retirer ensuite du feu et réserver.

Dans une poêle à feu moyen, ajoutez l’huile d’olive et quand elle est chaude, faites revenir l’oignon, le jicama, la carotte, l’origan, le sucre et la fleur d’hibiscus préalablement trempés et égouttés. Bien mélanger et cuire 15 minutes. Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre goût.

Dans une casserole à feu moyen, ajoutez deux tasses d’eau et attendez qu’elle bouillonne. Ajoutez ensuite la tomate, le chipotle mariné, ½ oignon et l’ail. Mélanger et cuire 8 minutes ou jusqu’à ce que les tomates se décollent.

Ajouter les tomates avec le chipotle et les autres ingrédients dans le mélangeur et mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient bien incorporés.

Dans une casserole à feu moyen-doux, ajoutez l’huile végétale et la sauce, une pincée de sel et le laurier. Remuer et réduire pendant 10 minutes.

Dans une poêle avec de l’huile, faites frire les tortillas.

Versez la sauce dans une casserole et ajoutez les tortillas fraîchement frites. Faites-les bien tremper dans la sauce et servez dans une assiette.

Remplissez les tortillas du mélange d’enchiladas et roulez-les. Servir avec du fromage cotija, du chou violet et de la crème.

Profitez de ces délicieuses enchiladas.

